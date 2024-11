Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwste Range Rover laat zich zien, waarom tussen de kamelen?

De nieuwe Range Rover Electric laat zich voor het eerst zien op echt duidelijke foto’s. Het Britse merk test hun elektrische vlaggenschip tussen de kamelen.

Het is overigens niet de eerste keer dat de SUV opduikt. Eerder zagen we ook al een video van een testfase in de sneeuw.

Range Rover Electric

Omdat de Range Rover Electric naast de kou ook goed in de hitte moet presteren, werd een prototype naar de Verenigde Arabische Emiraten verscheept. Klimmend over zandduinen tussen de kamelen wordt niet alleen de aandrijflijn door de buitentemperatuur van 50 graden Celsius flink getest, maar ook de vierwielaandrijftechniek moet goed zijn best doen in het mulle zand.

Of de nieuwe Range Rover Electric net zo goed is als zijn brandstof-broertjes, moet nog maar blijken. Wat we wel al kunnen zien, is dat het uiterlijk iéts anders is. Deze Range heeft namelijk een dichtere grille. Toch zal de traditionele Range Rover-koper niet schrikken van het ontwerp.

Over de specificaties van de SUV laat het merk nog weinig los. Wel is bekend dat hij door 85 centimeter diep water kan rijden, de accu snel opgeladen kan worden middels een 800 volt-boordnet en dat het vermogen van de elektromotoren vergelijkbaar is met dat van de 615 pk sterke V8.

