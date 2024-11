Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze degelijke occasion kun je goedkoop veel kilometers rijden

De kwaliteit van auto’s is in de afgelopen decennia sterk verbeterd. De perceptie van autokopers loopt achter. Niet alle merken zijn even sterk, maar hier zijn drie middenklassers met twee ton achter de wielen, waarmee je nog jarenlang probleemloos kunt blijven rijden.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Degelijke goedkope occasion met hoge kilometerstand

Deze week gaan we op zoek naar degelijke occasions die je zelfs met een hoge kilometerstand nog goed kan kopen. Ze mogen slechts 5.000 euro kosten. Vind je de Hyundai i30 niets? Bekijk dan de occasions van dinsdag en zaterdag.

Hyundai i30 (2007 – 2011)

De i30 is een heel gemakkelijke rijdende auto. Het is geen sportwagen, dus besturing en versnellingsbak voelen wat ‘doods’ aan, maar ach, wat zou het? De i30 is lekker ruim. De voorstoelen zitten prettig, de achterbank is ruim genoeg voor twee volwassenen en de bagageruimte is met 340 liter ook een goed gemiddelde.

De afwerking van het dashboard en zo is wel wat ‘plasticerig’. Op kruissnelheid zijn vooral de banden goed hoorbaar, motorisch is de i30 juist best stil. Een 1,4 rijdt gemiddeld 1 op 12, een 1,6 is fractioneel dorstiger. Bij een autobedrijf in Apeldoorn staat een grijze 1,6i ‘Dynamic’ met de zeer te waarderen automaat (2008, 206.000 km) voor 4.950 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Het komt voor dat de contactsleutel niet uit het slot wil. Daarvoor bestaat een trucje en een keer goed smeren is meestal voldoende om te voorkomen dat het vaker gebeurt. In het ergste geval moet er een keer een nieuw slot in.

De ontsteking kan een storing krijgen, waardoor de motor niet goed ‘trekt’ en niet mooi loopt. Dat kan de garage oplossen. Als het stop-/start-systeem niet werkt is de accuspanning te laag, door vaak starten en veel korte ritjes. Maak eens een flinke rit met de occasion en het is opgelost.