Degelijke goedkope occasion koop je gerust met hoge kilometerstand

De kwaliteit van auto’s is in de afgelopen decennia sterk verbeterd. De perceptie van autokopers loopt achter. Niet alle merken zijn even sterk, maar hier zijn drie middenklassers met twee ton achter de wielen, waarmee je nog jarenlang probleemloos kunt blijven rijden.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Degelijke goedkope occasion met hoge kilometerstand

Deze week gaan we op zoek naar degelijke occasions die je zelfs met een hoge kilometerstand nog goed kan kopen. Ze mogen slechts 5.000 euro kosten. Vind je de Honda Civic niets? Wacht dan op de occasions van dinsdag en woensdag.

Honda Civic (2005 – 2012)

‘Eigenwijs is ook wijs’ lijkt een lijfspreuk van Honda en bij deze generatie van de Civic gaat die helemaal op. Uiterlijk is het een duidelijk afwijkend model, met bijzondere lijnen en details. Kijk maar eens naar de tweedelige achterruit. Van binnen houdt het niet op, met een dashboard dat uit een UFO lijkt te komen enne… waar zit de startknop? Ah: links!

Het interieur is ruim genoeg en de bagageruimte overtuigt met 456 liter inhoud. De Civic stuurt en schakelt heel nauwkeurig. De 1,4 liter motor is lekker soepel en daarmee rijdt de Civic gemiddeld 1 op 14. Bij een autobedrijf in Assen staat een mooie grijze 1,4 ‘Style’ (2010, 200.000 km) voor € 4.999.

Hier moet je op letten bij de occasion

Als met de Civic te hard tegen bijvoorbeeld een trottoirband wordt gereden, kan het zijn dat de motor niet meer start. De auto ‘denkt’ dan dat er een aanrijding is geweest en blokkeert de brandstoftoevoer. Dat is geen pech, maar een extra veiligheid. Het is even zoeken naar de schakelaar, maar het is met één druk op de knop verholpen.

Als de airco hard moet werken, kan er condens (‘rook’) uit de ventilatieopeningen komen. Even de airco uit en het is opgelost. Een losgetrilde accuklem kan allerhande elektronische storingen veroorzaken, maar gewoon goed vastzetten is alles wat er moet gebeuren.