Bouwde Jaguar deze XJS Restomod met 660 pk zelf maar

Jaguar kiest voor een nieuwe strategie en gaat vanaf 2026 alleen nog maar EV’s verkopen. Toch is er een sprankje hoop voor de liefhebbers van klassieke Jaguars met een benzinemotor.

De Britse Restomodbouwer TWR Performance heeft de Jaguar XJS onderhanden genomen en bouwde deze om tot TWR Supercat, als ode aan de roemrijke gedeelde geschiedenis van TWR en Jaguar. Is deze Restomod in staat om omarmt te worden door het traditionele Jaguar-publiek nu het bedrijf een nieuwe koers vaart?

Koerswijziging Jaguar

Het Engelse bedrijf kondigde onlangs aan dat het vanaf begin 2025 stopt met de productie van de haar laatste benzineauto, de Jaguar F-Pace, en alleen nog maar elektrische auto’s gaat verkopen. Ook werd het iconische logo aangepast om beter te passen binnen de strategie. De eerste nieuwe elektrische auto’s van Jaguar komen echter pas in de zomer van 2026 op de markt. Dit betekent dat Jaguar een lange tijd moet overbruggen zonder de verkoop van nieuwe auto’s.

TWR onthult Supercat

Nu Jaguar zelf vooral naar de toekomst kijkt, wil TWR Performance juist de nostalgie en het roemrijke verleden van Jaguar benadrukken. De TWR Supercat is de eerste creatie van het piepjonge bedrijf met toch een rijke historie. De donor auto van de Supercat is een Jaguar XJS. Hier blijft echter weinig van over. De compleet vernieuwde carrosserie van de Supercat is volledig gemaakt van koolstofvezel en weegt 1.605 kilogram.

Hierdoor is de auto al 10 procent lichter dan het origineel. Daarnaast zijn carbon keramische remschijven een optie. De uitlaat is verplaatst naar de zijkanten om ruimte te maken voor een enorme diffuser. Waar je nog met vier man in de XJS kon zitten, is er in de Supercat nog maar plek voor twee personen.

Grote verschillen met Jaguar XJS

Ook motorisch is er een hele hoop veranderd. De originele 5,3-liter V12 van de XJS is vergroot tot 5,6 liter en is voorzien van een supercharger. In plaats van de originele 290 pk levert het blok nu een verbazingwekkend vermogen van 669 pk.

De drietraps automaat is vervangen door een handgeschakelde zesbak. Daarnaast is hij voorzien van een sperdifferentieel op de achteras. Door al deze ingrepen heeft de Supercat een prijskaartje van maar liefst 280.000 euro. De productie wordt beperkt tot 88 stuks.

Historie TWR

TWR Performance moet niet worden verward met TWR (Tom Walkinshaw Racing), al is er wel een duidelijke link. TWR Performance is in 2020 opgezet door de zoon van Tom Walkinshaw. Hij wil met het bedrijf de nalatenschap van het raceteam van zijn vader voortzetten. TWR werd in 1976 opgericht door de Engelse touring car coureur Tom Wilkinshaw.



Het raceteam was tot het faillissement in 2002 actief in allerlei raceklassen zoals de BTCC, ETCC, en WSCC. Voor de deelname aan deze kampioenschappen gebruikte het team vaak Jaguars als basisauto. Na verloop van tijd kreeg het bedrijf opdracht om enkele straat legale Jaguars te bouwen. Zo ontstond TWR-Sport, wat later Jaguar sport werd. Deze tak is verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen van iconische supercars zoals de Jaguar XJR-15 en XJ220.