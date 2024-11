Deel dit: Share App Mail Tweet

Toyota brengt legendarisch model terug

Toyota gaat opnieuw beginnen aan een Celica. Dat er een nieuwe versie van het legendarische model komt laat vice president Hiroki Nakajima weten aan het Japanse medium Best Car.

Legendarisch? Jazeker. De Celica is een échte rally-held. Sterker nog, de GT-Four was de succesvolste rallyauto van het merk ooit. Eerder werd er daarom al een GR86 Rally Legacy Concept gebouwd.

Een nieuwe Toyota Celica

Of de nieuwe Toyota Celica ook daadwerkelijk op de oude gaat lijken, en dus wat wegheeft van de concept die op basis van de GR86 is gebouwd, is nog maar de vraag. Nakajima liet weten dat het binnen Toyota zelfs nog onduidelijk is hoe ze het model gaan vormgeven. Kortom, het zal wel even duren voordat de nieuwe Celica het levenslicht ziet.

Toyota MR2 Toyota werkt ook aan een nieuwe generatie MR2. Deze gaat mogelijk al 2026 in productie.

Hopelijk hebben ze bij Toyota meer historisch besef dan bij Ford en gaan ze de naam niet misbruiken voor een grote coupé-SUV, zoals het van origine Amerikaanse merk wel bij de Capri heeft gedaan.