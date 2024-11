Deel dit: Share App Mail Tweet

Fantastische rally-concept Toyota is als occasion wél te krijgen

Concept cars van autofabrikanten worden om verschillende redenen ontwikkeld. Veelal gaan ze niet in dezelfde vorm in productie, net als bij deze nieuwe Toyota. De originele occasion waarop de one-off is gebaseerd kan je wel kopen.

Het nieuwe conceptmodel van Toyota draagt de naam GR86 Rally Legacy Concept. In de basis is dit een GR86 maar dan voorzien van rally livery, verstralers en de driecilinder turbomotor die je kan kennen van de GR Yaris. Het krachtbronnetje is in dit geval goed voor 300 pk en 370 Nm aan koppel.

Toyota GR86 Rally Legacy Concept

Daarbij heeft de Toyota GR86 Rally Legacy Concept tal van onderstelaanpassingen. De concept car moet immers wat meer bodemspeling hebben.

Om de WRC-look af te maken heeft hij ook nog een spoiler waardoor het zeker is van welke legende een moderne interpretatie is gemaakt: de Toyota Celica GT-Four. Dat model kan je als occasion gewoon kopen.

De Toyota Celica GT-Four is de occasion

De Castol-kleurstelling kan je kennen van de ST185 en ST205. Toyota heeft de auto gebaseerd op die laatste twee GT-Fours. De rally-auto wordt momenteel niet te koop aangeboden, maar in Europa staan er wel verschillende straat-ST205’s als occasion te koop. Deze hebben prijskaartjes van rond de 40.000 euro. Niet goedkoop, en dan komen er ook nog importkosten bij.

Echter, als je vandaag de dag een auto nieuw wil kopen met een 2,0-liter turbomotor en vierwielaandrijving, moet je ook diep in de buidel tasten. Neem bijvoorbeeld de Golf R, al is die moderne auto natuurlijk niet met de Toyota te vergelijken. Wat beide auto’s wel gemeen hebben, is dat ze nooit echt betaalbaar zijn geweest. Zo had de Toyota vroeger al een prijskaartje van zo’n 100.000 gulden.

De krachtbron in de occasion is de 3S-GTE die de 1.468 kg zware GT-Four in minder dan 7 seconden van 0 naar 100 km/h laat sprinten. Dat gaat niet zonder het nodige karakter, want de turbo laat pas bij 4.000 toeren per minuut ineens van zich horen. Hoe het is om met de legende te rijden, laat Autovisie-redacteur Peter Hilhorst zien in onderstaande video.

Te koop als occasion

De meeste Toyota Celica GT-Fours staan te koop in Italië. We vinden een occasion in het Italiaanse Cittadella (boven Venetië). Deze auto komt uit 1994, heeft volgens de advertentie 6.000 kilometer gereden en staat te koop voor net geen 40 mille. Om hem er echt als de rally-legende uit te laten zien, moeten er nog wat upgrades worden uitgevoerd.

