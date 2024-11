Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-team Sauber neemt afscheid van coureurs Bottas en Zhou

Formule 1-team Stake F1 Team KICK Sauber neemt na dit seizoen afscheid van coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Het tweetal heeft dit seizoen nog geen punt gepakt.

“Na open en constructieve gesprekken met Bottas en Zhou kwamen we tot de conclusie dat de voorwaarden om samen verder te gaan niet vervuld konden worden. Dus besloten we dat het tijd was om uit elkaar te gaan. Ze zijn de belichaming van professionaliteit geweest en hebben hun ervaring en enthousiasme gebruikt om onze groei te ondersteunen”, aldus het team in een verklaring.

Bottas en Zhou zijn bezig aan hun derde seizoen bij Stake F1 Team KICK Sauber.

Bortoleto en Hülkenberg

Kort nadat het nieuws naar buiten was gekomen, werd bekend dat de Braziliaan Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg uit Duitsland de opvolgers worden. De 20-jarige Bortoleto, de leider in het Formule 2-klassement, maakt volgend seizoen zijn debuut in de koningsklasse van de autosport.

De 37-jarige Hülkenberg komt over van Haas. Hij komt al sinds 2010 uit in de Formule 1.

Er zijn dit seizoen nog drie races te gaan.

