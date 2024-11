Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Cupra Tavascan

Het modelaanbod van Cupra is verder uitgebreid met de Tavascan. Met een duik in de prijslijst ontdekken we wat het model te bieden heeft.

Geen merk lijkt zonder coupé-SUV te kunnen. Cupra volgt deze trend met de nieuwe Cupra Tavascan (rijtest). Hij deelt zijn techniek met de Volkswagens ID.4 en ID.5, maar heeft zoals je ziet een volledig eigen carrosserie en bovendien ook een sportievere insteek.

Motoren Cupra Tavascan

De Cupra Tavascan is er op dit moment met twee aandrijflijnen. Het ‘basismodel’ heeft alleen achterwielaandrijving en beschikt al over een vermogen van 286 pk. Bij de VZ-uitvoering komt daar ook een elektromotor op de vooras bij, goed voor vierwielaandrijving en een systeemvermogen van 340 pk. Dat is dan weer goed voor een 0-100-tijd van respectievelijk 6,8 en 5,5 seconden. De topsnelheid blijft bij beide modellen begrensd op een relatief bescheiden 180 km/u. Wat ook hetzelfde is, is het batterijpakket: in beide gevallen 77 kWh groot. Daar kom je afhankelijk van de uitvoering 514 tot 568 km ver mee (WLTP).

Prijzen Cupra Tavascan

Met drie uitrustingsniveaus is de prijslijst overzichtelijk. ‘Basismodel’ Business is er vanaf 49.990 euro. De iets luxere Adrenaline, met dezelfde aandrijflijn, kost 56.490 euro. Met het krachtiger topmodel, de VZ Adrenaline, zit je nog weer een flinke stap hoger: 62.990 euro.

Uitrustingen Cupra Tavascan

Natuurlijk krijg je voor die bedragen geen kale auto mee. Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 19-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, keyless entry & go, sportieve kuipstoelen (stoffen bekleding), stuurverwarming, 15-inch centraal touchscreen voor uitgebreid infotainment (inclusief navigatie), elektrisch bedienbare achterklep, een inparkeerassistent met geheugenfunctie en verder de gebruikelijke assistentie- en veiligheidssystemen.

De Cupra Tavascan Adrenaline breidt dat uit met 21-inch lichtmetalen wielen, matrix-led-koplampen, een panoramadak, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen met suède-achtige bekleding, een Sennheiser-audiosysteem en een 360-gradencamera. De VZ voegt daar alleen de krachtiger aandrijflijn aan toe.

Cupra Cupra

Cupra Cupra

Wie gewoon een praktische en comfortabele gezinsauto zoekt, kan gaan voor de Volkswagen ID.4. Deze keer zijn we op zoek naar sportiviteit. Gaan we dan voor de VZ? Het liefst wel, maar 6.500 euro is een flinke meerprijs voor 54 pk extra (en vierwielaandrijving). Laten we het dan toch maar bij de standaard aandrijflijn houden. Wel kiezen we voor de rijker uitgeruste Adrenaline.

Exterieuraankleding

Er is keuze uit vier carrosseriekleuren. De Cupra Tavascan wordt standaard geleverd in grijs metallic, met een heel lichte tint grijs als alternatief voor 895 euro. Voor 1.145 euro kan je kiezen tussen de ‘exclusieve lakken’ heel donkergrijs en een donker grijsblauw. Wat ons betreft komt de Tavascan het beste tot zijn recht in een donkere kleur, maar welke? Uiteindelijk valt de keuze op het ‘exclusieve’ Basalt Grey.

Cupra Cupra Cupra Cupra

Cupra Cupra Cupra Cupra

De wielkeuze hangt samen met je keuze voor het uitrustingsniveau, dus daar valt nu niets voor te kiezen.

Interieuraankleding

Ook de bekledingkeuze is gekoppeld aan het uitrustingsniveau, dus andere opties dan donkergrijs microvezel met suède-look zijn er niet.

Pakketten en losse opties

Zelfs alle overige uitrustingen die je wel of niet aan boord hebt bepaal je met je keuze voor de uitvoering. Nou ja, bijna alle. De Cupra Tavascan heeft maar één losse optie: het Winterpack à 1.495 euro. Dat omvat stoelverwarming achterin, voorruitverwarming en een warmtepomp. Vinken we aan.

‘Onze’ Cupra Tavascan

Daarmee komt de totaalprijs van onze Cupra Tavascan op 59.130 euro. Hoe zou jij de auto hebben samengesteld? Heb jij de meerprijs voor de VZ er wel voor over, of vind je juist de standaard Business-uitvoering al voldoende? Bekijk alle mogelijkheden en de gedetailleerde uitrustingen op CupraOfficial.nl.

Cupra Cupra Cupra Cupra Cupra Cupra