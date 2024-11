Deel dit: Share App Mail Tweet

Onbekende Volkswagen-occasion duikt ineens op in Nederland

Ooit van de Volkswagen Saveiro gehoord? Waarschijnlijk niet. De bijzondere Braziliaanse pick-up staat als occasion te koop in Nederland.

Na Europa zijn China en Brazilië de belangrijkste automarkten voor Volkswagen. Net als Volkswagen in Oost-Azië eigen modellen heeft, zijn er ook carrosserievormen in Zuid-Amerika die wij nog nooit hebben gezien.

Volkswagen Saveiro als occasion in Nederland

De Volkswagen Saveiro is in de basis gelijk aan de Gol. Nee, dat is geen typfout. Gol is ook een Braziliaanse Volkswagen, die dan weer zijn platform deelt met de in Nederland niet onbekende Fox en Polo.

De Volkswagen Saveiro kan met zijn verhoogde uiterlijk helemaal mee in de tijd van SUV’s en crossovers. Echter, het feit dat het een pick-up is, maakt hem erg bijzonder in ons land. Door die laadbak mag hij voorzien worden van grijs kenteken, zoals in geval van de occasion ook gebeurd is. Dat terwijl er vijf zitplaatsen behouden blijven.

Van Brazilië naar Nederland Soms komen er modellen van Volkswagen Brazilië naar Nederland. Zo kennen we hier inmiddels de Taigo.

De Saveiro is uitgerust met een 1,6-liter viercilinder die goed is voor 101 pk. Het vermogen wordt middels een handgeschakelde versnellingsbak met vijf verzetten naar de voorwielen gestuurd. De kilometerteller van de occasion staat op slechts 2.689 kilometer en de vraagprijs bedraagt 31.158 euro.