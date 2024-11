Deel dit: Share App Mail Tweet

General Motors treedt toe tot Formule 1 en wordt elfde team

General Motors treedt toe tot de Formule 1. De Amerikaanse autofabrikant gaat vanaf 2026 GM/Cadillac ondersteunen en wordt daarmee het elfde team in de koningsklasse van de autosport. Dat maakte de Formule 1 bekend in een verklaring. Het gaat om een principeakkoord.

“De Formule 1 heeft gesprekken gevoerd met General Motors en haar partners bij TWG Global over de haalbaarheid van een inzending, na de commerciële beoordeling en beslissing van de Formule 1 in januari 2024. In de loop van dit jaar hebben ze operationele mijlpalen bereikt en duidelijk gemaakt dat ze zich inzetten om het elfde team GM/Cadillac te noemen, en dat GM op een later tijdstip zal toetreden als motorleverancier. De Formule 1 is daarom blij om verder te gaan met dit aanmeldingsproces”, zo valt er te lezen op de website van de Formule 1.

In totaal doen er tegenwoordig twintig coureurs mee aan de races. Dat worden er over twee jaar 22.

Motorleverancier

General Motors wil ook als motorleverancier gaan fungeren. “Met de voortdurende groeiplannen van de Formule 1 in de VS hebben we er altijd in geloofd dat het verwelkomen van een indrukwekkend Amerikaans merk als GM/Cadillac op de grid en GM als toekomstige leverancier van krachtbronnen extra waarde en interesse voor de sport zou kunnen opleveren”, aldus Greg Maffei, de baas van Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1.

In januari werd nog bekend dat het Amerikaanse team Andretti komend seizoen niet als elfde renstal mocht aantreden in de Formule 1 omdat het niet competitief genoeg zou kunnen zijn. De justitiecommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden was niet te spreken over de afwijzing. Commissievoorzitter Jim Jordan vroeg de top van de raceklasse en Liberty Media om uitleg omdat hij vond dat de weigering “concurrentiebeperkend” was.

Het huidige Formule 1-seizoen zit er bijna op. Max Verstappen verzekerde zich afgelopen zondag in Las Vegas van de titel. Er zijn nog twee races te gaan, in Qatar en Abu Dhabi.

ANP