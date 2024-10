Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Ford Capri de Johan Derksen in ons bovenhaalt

Autofabrikanten zetten alle wapens in deze moeilijke tijden. Om zich te onderscheiden van de massaal oprukkende nieuwe merken gebruiken ze ook steeds vaker hun historie en halen ze oude modelnamen uit de kast. Ford doet hetzelfde met de Capri en haalt met hun marketingblabla zelfs de Johan Derksen in ons boven.

Ford roept namelijk de legend is back. Terwijl deze Ford Capri kan niet in de schaduw staan van die flitsende coupe van toen. Het is een beetje alsof je onze zwoegende premier Schoof wil vergelijken met flamboyante politici uit jaren zeventig. Schoof is niet van het kaliber Wiegel of Den Uyl. Deze Capri lijkt op een paar vergezochte details na meer op een Polestar 2 op poten dan op het origineel.

Volkswagen MEB-techniek

Het is vooral een SUV-coupé-versie van de Explorer. Die op zijn manier weer een broertje is van de ID.4, want ze delen hetzelfde Volkswagen MEB-platform en techniek. Deze Ford Capri kun je eigenlijk het beste vergelijken dus met de Volkswagen ID.5. De motoren, accutechniek, wielbasis zijn allemaal tot op grote hoogte identiek.

Meer bagageruimte dan de Explorer

Deze 4,64 meter lange Capri heeft dezelfde wielbasis als die van de Explorer, maar is wel 17 centimeter langer dan zijn SUV-broertje. Deze Capri is meer een SUV-coupé of liftback. Hierdoor biedt hij fors meer bagageruimte. De Ford Capri heeft 627 liter aan ruimte onder de kofferklep en de Explorer ‘slechts’ 536 liter heeft.

Geen grensverleggende techniek of actieradius

Net als bij de Explorer zijn er Chinese en Koreaanse concurrenten die verder zijn als het gaat om techniek en laadsnelheid. Zelfs de Fransen en Duitsers binnen de Stellantis-groep komen verder dan de 627 km die de RWD Extended Range met zijn 77 kWh accu komt. Ook qua beschikbare vermogens geen verrassingen: net als bij Volkswagen begint het met 170 pk gevolgd door 286 pk en de topversie met AWD heeft 340 pk. Snelladen kan met maximaal 185 kW in zo’n 26 minuten. De basisversie van de Capri die 170 pk sterk is, heeft accu van 52 kWh en een actieradius van een kleine 400 km. Die auto kost € 43.350,- , de Extended Range kost minimaal € 47.850,-.

Stuurt helaas ook niet als een Ford

In het uiterlijk van deze Capri herkennen we zonder bijsluiter geen verwijzingen naar het origineel. Dat kun je zien als positief als je retro niet weet te waarderen, maar als je dan toch in je reclamekreten verwijst naar het verleden, zorg er dan ook voor dat je dat het publiek dat herkent. Renault liet recent zien met de 5 en de 4 hoe dat wel kan en toch leveren ze een moderne elektrische auto. Maar goed dan hoop je bij Ford, dat altijd bovengemiddeld lekker sturende auto’s maakte, dat deze Capri ook scherper en met meer gevoel communiceert dan het merendeel van de EV cross-overs. Helaas is dat niet het geval. De Capri stuurt voldoende goed, maar meer ook niet.