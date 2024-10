Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe BMW X3

De BMW X3 is toe aan een nieuwe modelgeneratie. Nu is die te bestellen. Tijd voor een Duik in de Prijslijst.

De BMW X3 is begonnen aan een volledig nieuwe, vierde modelgeneratie. Zoals wel vaker bij BMW is het nieuwe model vooral een evolutie van de vorige. Het blijft dan ook een (relatief) compacte SUV met fijne rijeigenschappen.

Motoren BMW X3

Ook onder de motorkap van de nieuwe BMW X3 is het een vertrouwd verhaal. Er zijn benzineversies, een plug-in hybride en een diesel. Opvallend genoeg ontbreekt een volledig elektrische BMW iX3 en die komt ook niet. Daar is een goede verklaring voor. Een volledig elektrische alternatief voor de X3 verschijnt op korte termijn in de nieuwe Neue Klasse-reeks.

De benzineversie is de BMW X3 20 xDrive met een 208 pk sterke 2,0-liter mild hybrid viercilinder. Bij de plug-in hybride 30e xDrive wordt die motor gecombineerd met een elektromotor, goed voor een systeemvermogen van 299 pk. Het topmodel van de reeks is de M50 xDrive (rijtest), met 398 pk sterke 3,0-liter zes-in-lijn. Dieselen kan ook nog altijd, met de 20d xDrive met 2,0-liter viercilinder met een vermogen van 197 pk en – vooral – 400 Nm koppel. Alle modellen hebben een achttrapsautomaat. Afhankelijk van de uitvoering is de 100 km/u in 7,8 tot 4,6 seconden bereikt en ligt de topsnelheid op 215 tot 250 km/u.

Prijzen BMW X3

De ‘voordeligste’ uitvoering is de plug-in hybride, leverbaar vanaf 67.815 euro. Daarna volgt de benzineversie voor 72.184 euro. Als je nog wat verder doorspaart tot 81.754 euro mag je de diesel mee naar huis nemen. Zoals verwacht loopt de vanafprijs voor de BMW X3 M50 xDrive flink op: minimaal 102.787 euro ben je kwijt.

Hoewel de wijzigingen voor de wegenbelasting voor plug-in hybrides de rekensom vanaf 2025 misschien nog verandert, is de plug-in hybride op dit moment de meeste interessante uitvoering. Het voordeligst in aanschaf, als je regelmatig kunt opladen het voordeligst in gebruik en in verhouding ook de meeste pk’s. Die moet het voor nu dan worden.

Uitrustingen BMW X3

De standaarduitrusting van de BMW X3 30e xDrive is vrijwel gelijk aan die van de benzineversie. Enkele highlights: 19-inch lichtmetalen wielen (18-inch voor benzineversie), elektrisch verstelbare en verwarmbare sportstoelen, Econeer-bekleding (een soort textiel van gerecycled kunststof), automatische driezone airco, cruise control en een elektrisch bedienbare achterklep. Uitgebreid infotainment en de nodige rijassistenten zijn natuurlijk ook aanwezig.

BMW BMW BMW

BMW BMW BMW

De andere uitrustingsniveaus zijn het Sportpakket en Sportpakket Pro. Daarmee wordt de nieuwe BMW X3 voorzien van een sportonderstel, sportievere aankleding, 19-inch wielen met een sportiever design, een sportstuurwiel en stoelen met deels alcantara/kunstleren bekleding. Sportpakket Pro voegt daar onder meer een sportremsysteem, Shadow Line-koplampen en een verlichte nierengrille aan toe. De vanafprijzen bedragen (voor de plug-in hybride) respectievelijk 71.310 en 73.891 euro. Met de sportpakketten ziet de X3 er net wat ‘dikker’ uit, maar deze keer gaan we toch voor een ‘gewone’ uitvoering.

Exterieuraankleding

De standaardkleur (voor alle uitvoeringen) is wit. Voor de gekozen uitvoering mogen we de BMW X3 uitvoeren in zes alternatieve kleuren: zwart, drie soorten grijs, donkerrood en een soort grijsblauw. Het rood is – in ieder geval in de configurator – wel erg fel, dus het wordt grijsblauw. Al deze kleuren kosten 1.295 euro extra. Overigens is de enige kleur die we vanwege de keuze voor het basismodel mislopen nog een extra grijstint.

BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW

BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW

Bij de wielen mogen we uiteraard niet kiezen voor een van de M-wielen. Hadden we maar een Sportpakket moeten aanvinken.wielen.

BMW BMW BMW

BMW BMW BMW

Wel mogen we de standaard 19-inch wielen omruilen voor 20- of 21-inch exemplaren met een aerodynamisch design. Kost respectievelijk 1.655 en 3.150 euro. Qua formaat vinden we de 19-inch wielen eigenlijk wel goed, maar ze ogen wat ‘basic’. We gaan toch voor de 20-inch

Interieuraankleding BMW X3

Voor de interieuraankleding mogen we de zwarte Econeer-bekleding voor 813 euro omwisselen voor kunstleer. Dan is er keuze uit zwart, donkerbruin en crème. Echt leer kost gelijk 3.355 euro extra, met keuze uit zwart-grijs en oranjebruin-grijs. Wij gaan dan toch maar voor zwart kunstleer.

BMW BMW BMW BMW BMW BMW

BMW BMW BMW BMW BMW BMW

Het enige alternatief voor de standaard Dark Graphite interieurlijsten zijn donker Magnolia edelhout voor 160 euro. Doen we. De felblauwe interieurdelen zijn helaas niet te vervangen door iets dat wat subtieler is.

BMW BMW

BMW BMW

Pakketten en losse opties

De verdere optielijst begint met drie pakketten. Het Premium Pack (1.496 euro), Comfort Pack (1.496 euro) en Professional Pack (2.495 euro). Het eerste pakket omvat onder meer adaptieve led-koplampen en een Harman Kardon-audiosysteem. Het Comfort Pack biedt stoelverwarming op alle zitplaatsen en geventileerde voorstoelen. Het Professional Pack omvat de BMW Live Cockpit Professional en nog wat extra rijassistenten. Wij houden het bij het Premium Pack.

Veel van de ‘losse opties’ zijn onderdeel van een van de Sportpakketten of de zojuist genoemde optiepakketten. Losse opties die dan nog overblijven zijn stuurverwarming (288 euro), een verlichte grille (491 euro), extra getint glas achter (513 euro), met stof bekleed dashboard (534 euro), een wegklapbare trekhaak (1.175 euro) en een glazen panoramadak (1.602 euro). Wij vinken alleen het eerste en laatste van dit rijtje aan.

‘Onze’ BMW X3

Daarmee komt de totaalprijs voor onze BMW X3 30e xDrive op 73.628 euro, al hebben we ons dus wel ingehouden met het selecteren van opties. Hoe zou jij de nieuwe X3 samenstellen? Bekijk alle uitrustingen en mogelijkheden op je gemak in de configurator op de website van BMW.

BMW BMW BMW BMW BMW BMW