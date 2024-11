Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1 tot en met 2031 op Italiaanse circuit van Monza

De Grote Prijs van Italië in de Formule 1 staat in ieder geval tot en met 2031 op de kalender. Het contract voor de race, die wordt gereden op het circuit van Monza, is verlengd met zes jaar, meldt de Formule 1.

“Monza is het hart van de Formule 1-geschiedenis en de sfeer is er ieder jaar uniek als de ‘Tifosi’ in groten getale Ferrari en de coureurs aanmoedigen”, zei Formule 1-baas Stefano Domenicali. “Met de recente verbeteringen van de infrastructuur van het circuit en de geplande investeringen laat Monza een sterke verbondenheid zien met de lange termijn van de Formule 1 in Italië.”

Het circuit van Monza werd in 1922 aangelegd en is de thuisrace van Ferrari, dat er meer dan elk ander team heeft gewonnen. Monza was sinds het begin van het WK in de Formule 1 in 1950 ieder jaar gastheer van een race, behalve in 1980 toen de baan werd gerenoveerd. Dit seizoen won Charles Leclerc in de Ferrari de grand prix in Monza.

ANP