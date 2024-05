Deel dit: Share App Mail Tweet

Eerste beelden elektrische Range Rover, dit is wanneer hij komt

Range Rover is bezig met een volledig elektrisch model. Het merk laat nieuwe beelden zien van de SUV die we kunnen verwachten.

Strik genomen kan je al elektrisch rijden met een Range. Hoewel het Britse merk in het modellengamma nog geen volledig elektrische auto’s heeft, zijn er al wel meerdere plug-in hybrides. Zo kan je met de Sport P460e volgens de WLTP-meetmethode 123 kilometer rijden.

Volledig elektrische Range Rover

Als je een volledig elektrische Range Rover wil, dan moet je nog even wachten. Verwacht wordt dat het model dit jaar nog geïntroduceerd wordt. Zoals te zien in onderstaande video zijn ze nu met de EV aan het testen.

Veelal zien we dat elektrische auto’s, mede voor betere aerodynamica, wat design betreft veel afwijken van de brandstofmodellen. Dit lijkt bij de elektrische Range Rover niet te gebeuren. In de video is te zien dat hij echt op een ‘normale’ Range Rover lijkt.

De techniek

Al zal het model ongetwijfeld wat kleine designaanpassingen hebben om beter door de lucht te glijden. Zo haal je een betere range met het accupakket. Hoe groot het accupakket is, laten de Britten nog niet weten. Wel is bekend dat de elektrische Range Rover door 85 centimeter diep water kan rijden, snel kan laden middels een 800-volt boordnet en dat het vermogen ongeveer gelijk is aan de V8-versie, die heeft 615 pk.

(Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover)

(Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover)

Het moet wat comfort betreft een echte Range Rover zijn. Elektrische auto’s zijn al stil, maar deze EV krijgt ook nog eens Active Noise Cancellation. Verder is het wat tractie- en veiligheidssystemen betreft een van de beste auto’s in het modellengamma. De reactietijd van het koppel kan door de elektromotoren van 100 milliseconden naar 1 milliseconde worden teruggebracht.

