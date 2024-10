Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen-personeel moet loon inleveren na enorme winstdaling

Volkswagen heeft in het afgelopen kwartaal 2,86 miljard euro winst geboekt. Uitstekend, zou je denken, niks meer aan doen. Maar bij Volkswagen denken ze daar anders over, want in vergelijking met een jaar eerder bleef er onder de streep 42 procent minder winst over. En dus moet er bezuinigd worden.

Het bedrijf heeft daarom zijn personeel gevraagd om 10 procent loon in te leveren. Dat zou de enige manier zijn om ontslagen te voorkomen en concurrerend te blijven. Volkswagen sluit niet uit dat er in Duitsland fabrieken worden gesloten, maar heeft daar nog steeds geen uitsluitsel over gegeven.

Hoge kosten en teruglopende vraag

Het merk heeft te maken met een teruglopende vraag naar nieuwe auto’s. In de eerste negen maanden van 2018 en 2019 leverde het nog bijna 8 miljoen exemplaren aan klanten af, dit jaar is dat gedaald naar 6,5 miljoen.

Daarbij heeft Volkswagen last van hoge kosten, onder meer voor de ontwikkeling van elektrische auto’s, en een toenemende concurrentie in zijn belangrijkste markt, China. Het merk verliest daar terrein aan de Chinese concurrentie.

Volkswagen moet snel bezuinigen

Volgens financieel directeur Arno Antlitz moet er met spoed in de kosten worden gesneden. Volkswagen is daarom nu in gesprek met de vakbonden. Die zijn woest en vinden dat het personeel niet zou moeten boeten voor de fouten van het topmanagement.

Antlitz zegt de productiekosten veel te hoog zijn en dat daarom de concurrentiepositie van Volkswagen in het geding komt, zeker ten opzichte van Chinese producenten. “We moeten erg pijnlijke beslissingen nemen, maar die zijn wel echt nodig.”

Te vroeg om over staatssteun te praten

De Duitse overheid wil absoluut niet dat er fabrieken worden gesloten en heeft daar bij Volkswagen op aangedrongen. In politieke kringen gaan stemmen op over mogelijke staatssteun, maar om het daarover te hebben is nog veel te vroeg, zei een woordvoerder van de regering deze week.