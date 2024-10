Deel dit: Share App Mail Tweet

Elon Musk geeft Tesla Roadster-kopers de vinger

De middelvinger, welteverstaan, want volgens de topman is de Tesla Roadster simpelweg geen prioriteit meer. En dat terwijl er mensen zijn die 250.000 euro hebben betaald voor een productieplaats.

Nou kun je daar iets van vinden. Bijvoorbeeld dat het ontzettend stom is om Tesla 250.000 euro te geven op basis van een belofte van Elon Musk. Want beloftes komt Elon Musk met enige regelmaat niet na.

Tesla Roadster in 2017 gepresenteerd

De tweede generatie Tesla Roadster werd in november 2017 gepresenteerd en zou… niet lachen nu… in 2020 op de markt komen. Het is nu vier jaar later en de elektrische sportwagen is nergens te bekennen.

Toen Tesla de Roadster zeven jaar geleden (!) voorstelde, noemde de fabrikant een aantal specificaties die we in ons nieuwsbericht gelijk als onwaarschijnlijk bestempelden: 10.000 Nm koppel, een actieradius van 1.000 kilometer en een topsnelheid van meer dan 400 km/h.

In de jaren daarna werden de claims van Elon Musk over de Roadster steeds ongeloofwaardiger. Het apparaat zou in 1,1 seconde naar 100 km/h gaan en met een soort raketten worden uitgerust om zo kleine stukjes te kunnen zweven.

“Er zijn nu belangrijkere dingen”

“Er zijn nu belangrijkere dingen dan de Roadster”, zei Musk in 2020 al, en nu herhaalt-ie dat. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers bedankte hij de mensen die flink hebben betaald voor een Roadster-reservering, maar liet ook weten dat het model geen prioriteit heeft.

Dus gaan we er maar gewoon van uit dat de sportwagen niet in 2025 wordt onthuld, zoals Musk eerder dit jaar beloofde. Hij vertelde deze week immers dat zelfs het design nog niet definitief is.

“De slagroom op de kers op de taart”

“Onze overkoepelende missie is om vooruitgang te boeken op weg naar een duurzame toekomst”, aldus Musk. “Een toekomst die goed is voor de mensheid en voor de aarde.” Opmerkelijk, want hij steunt op dit moment een Amerikaanse presidentskandidaat die dat allemaal niet wil, Donald Trump.

Musk noemt de Roadster min of meer een toetje. “De reden dat hij nog niet is uitgekomen, is dat hij niet zomaar de kers op de taart is, maar de slagroom op de kers op de taart.”

Werkt Tesla nou wel of niet aan de Roadster?

Interessant is dat Musk tijdens de presentatie leek te zeggen wat-ie niet moest zeggen. “We zouden dolgraag aan de volgende generatie Roadster werken, want dat is superleuk”, zei hij. Helder, er wordt momenteel dus niet aan het model gewerkt?

Jawel, corrigeerde Musk zichzelf. “We werken eraan, maar de Roadster kan pas ná de dingen komen die een serieuzere impact op de wereld hebben.” Waarmee hij ongetwijfeld de Cybercab / Robotaxi bedoelt. Dus zoals de Engelsen zeggen: houd je adem niet in. Die Roadster komt er nog lang niet.