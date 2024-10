Deel dit: Share App Mail Tweet

Krankzinnige BMW M5 V10 met twee superchargers te koop in Nederland

Soms kom je in de verkooplijsten van occasionsites bijzondere auto’s tegen. Ditmaal vinden we een BMW M5 E61 met V10 die voorzien is van twee superchargers. Hij staat als occasion te koop in Nederland.

De BMW M5 van de E61-generatie is een van de krankzinnigste stations (en stations in geval van de E60) ooit gemaakt. Het Beierse merk besloot namelijk om een V10 in de neus van de 5-serie te leggen en ‘m zelfs met handbak te leveren.

BMW M5 met supercharged V10

Standaard is de 5,0-liter tiencilinder goed voor 507 pk en 520 Nm aan koppel. Meer dan genoeg om flink lol mee te trappen, toch? Dat vond de vorige eigenaar van deze occasion niet.

Deze BMW M5-occasion die te koop wordt aangeboden in Nederland heeft maar liefst 820 pk en 790 Nm aan koppel dat voorkomt uit de V10 voorzien van twee twin-scroll superchargers. Duitse tuner G-Power heeft de superstation (om)gebouwd.

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

Het is de ultieme auto voor op de autobahn. Hij heeft namelijk een topsnelheid van 362 km/h. Overigens is dat de begrensde topsnelheid en zonder elektronisch ingrijpen kan hij schijnbaar nóg harder.

Van 0 naar 100 km/h sprint het kanon in 4,4 seconden. Om dit ook daadwerkelijk te halen is hij uitgerust met Michelin Pilot Sport-rubber om de 20-inch Silverstone RS-wielen.

Naast de motor is ook het interieur van de BMW M5 flink aangepakt met nogal smaakgevoelige stoelen en carbon-aankleding, of zoals de advertentie vermeldt: “het interieur is royaal besprenkeld met knisperend koolstofvezel en aaibaar alcantara, en gegarneerd met een flinke toef entertainment in de vorm van veel beeldschermen, tablets en in de armsteun weggewerkte toetsenborden.”

De prijs van de occasion

Het is in ieder geval een bijzondere en krankzinnige occasion. Overigens kunnen we het woord krankzinnig ook voor het prijskaartje gebruiken. De verkoper vraag 124.950 euro voor de occasion uit 2008 met net geen 90.000 kilometer op de teller. Zou iemand dat ervoor over hebben?