Waarom er toch een BMW M5 E60 met handbak kwam | Sjoerds Weetjes 420

Bij de lancering van de vierde generatie BMW M5, die onder de codenaam E60 werd ontwikkeld, zei BMW trots dat het de eerste M-sportsedan zou zijn die niet met een handbak werd geleverd. Dat klopte, maar toch niet helemaal. Hoe dat zit, hoor je in Sjoerds Weetjes 420.

Toen BMW aan de vierde generatie M5 werkte, was de Duitse autobouwer actief in de Formule 1. En waar BMW eerder de link tussen de raceklasse DTM en de straatauto’s met de letter M legde, daar moest ook een directe connectie komen tussen de Formule 1 en de seriemodellen van BMW’s motorsportafdeling.

BMW M5 E60 met handbak

En zo kreeg de M5 als eerste BMW een V10-krachtbron, want die motorconfiguratie werd ook in de F1 gebruikt. En aan die krachtcentrale koppelde het raceteam een sequentiele transmissie. En zo hing BMW M GmbH aan de tienpitter ook een dergelijke transmissie, de SMG-bak.

In 2006 verscheen de BMW M5 met zijn tienpitter en sequentiële transmissie in de prijslijst. Meer smaken als het ging om de aandrijflijn waren er niet. Of toch wel? Want wie op occasionsites kijkt, ziet zo nu en dan een handgeschakelde M5 E60 staan.

