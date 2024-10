Deel dit: Share App Mail Tweet

Renault Emblème probeert iets dat saai is spannender te maken

Zou jij een bericht lezen over de ‘maximale vermindering van de CO2-uitstoot gedurende de volledige levenscycles [van een auto]’? Nee, en dat weet Renault ook. Daarom heeft het merk die saaie materie in iets spannends geprobeerd te verpakken. Een studiemodel met de naam Renault Emblème.

Alright, laten we het saaie gedeelte even uit de weg ruimen. Een auto stoot niet alleen op de weg CO2 uit, maar ook als-ie wordt gebouwd en gesloopt. Die levenscyclus moet je in de berekeningen meenemen om de impact van een nieuwe auto op het milieu te bepalen.

CO2-uitstoot Renault Emblème

Volgens Renault zou de algehele CO2-uitstoot van de Emblème – dus van grondstofwinning tot productie en van gebruik tot sloop – zo’n 90 procent lager zijn dan van een vergelijkbaar model dat nu op de markt is. Op papier, althans.

Hoe heeft Renault die vermindering weten te bereiken? Onder meer door gebruik te maken van groene energie tijdens het hele productieproces en door natuurlijke en gerecyclede materialen toe te passen in de Emblème zelf.

Brandstofcel én batterij

Het studiemodel wordt aangedreven door een 218 pk sterke elektromotor, die zijn stroom krijgt uit een 40 kWh-batterij en/of een brandstofcel. Er is een tank aan boord, waarin 2,8 kilo waterstof past. Wat het bereik is van de Emblème, vertelt Renault niet, alleen dat-ie met twee tankstops 1.000 kilometer haalt.

Twee waterstoftankstops, bedoelen we dan, die over het algemeen niet langer duren dan enkele minuten, wat vergelijkbaar is met het voltanken van een benzine- of dieselauto. De Emblème kan ook gewoon aan een laadpaal worden gehangen.

Designelement van Renault 16

Het is een redelijk forse auto, met een lengte van 4,8 meter, maar qua gewicht valt het mee. De Emblème legt 1.750 kilo in de schaal en dat is voor een EV niet bijzonder zwaar. Zijn ontwerp is gedicteerd door de windtunnel, want dat is belangrijk in een zoektocht naar een zo laag mogelijke uitstoot.

De Emblème heeft een behoorlijk lage Cw-waarde van 0,25. Door zijn wat inwisselbare design zouden we hem niet direct herkennen als Renault, al zien we op de neus een element van de klassieke Renault 16: het blokje met daarop het logo.