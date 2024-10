Deel dit: Share App Mail Tweet

Doel bereikt! Nu zijn alle Peugeot-modellen elektrisch, behalve één

Peugeot heeft net de elektrische e-408 geïntroduceerd en daarmee is het hele modellengamma van het Franse merk volledig elektrisch. Al is er nog één model dat niet als EV leverbaar is. Maar ach, die gaat er toch uit.

We hebben het dan natuurlijk over de Peugeot 508. Het traditionele D-segment is dood, vandaar dat steeds meer merken zijn gestopt met grote zakensedans (Volkswagen levert de Passat enkel nog als stationwagon). De 508 is ook geen lang leven meer beschoren.

Peugeot 408 twee jaar oud

Maar van alle andere Peugeot-modellen is nu dus een elektrische variant beschikbaar. De nieuwste is de e-408 en dat is best opvallend. De cross-over is immers al twee jaar op de markt. Waarom heeft dat zo lang geduurd?

Specs niet grensverleggend

De specificaties van de e-408 zijn op z’n zachtst gezegd niet grensverleggend, namelijk. Hij heeft de 210 pk sterke elektromotor van de e-3008, maar jammer genoeg niet diens 73 kWh-batterij. In plaats daarvan gebruikt Peugeot een 58 kWh-exemplaar.

Dat betekent dat de e-408 met zijn actieradius niet richting de 525 kilometer gaat, zoals de e-3008, maar tussen de 445 en 453 kilometer blijft hangen, afhankelijk van de uitvoering. Dat zijn natuurlijk de officiële WLTP-waarden, dus reken in de praktijk op minder uithoudingsvermogen.

Snelladen is geen sterk punt van de e-408. Hij haalt maximaal 100 kW, net als de vijf jaar oude e-208. Het zou misschien fijner zijn geweest als Peugeot de e-408 een snelheid van 160 kW had gegeven, net als de nieuwe e-3008 en e-5008.

Te weinig carrosseriekleuren

Waar we van balen als het op moderne auto’s aankomt, is het gebrek aan keuze. Peugeot levert de e-408 maar in vijf kleuren: wit, grijs, zwart, rood en blauw. Kom op nou! We begrijpen dat het allemaal efficiënter en goedkoper moet, maar vijf kleuren is wel érg weinig.

(Afbeelding: Peugeot) (Afbeelding: Peugeot)