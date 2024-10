Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is waarom er 27.000 Tesla Cybertrucks worden teruggeroepen

Opnieuw roept Tesla een groot aantal Cybertrucks terug in de Verenigde Staten. Het is inmiddels al de derde keer. Wat is nu het probleem?

In totaal gaat het om 27.000 auto’s. Tesla moet de auto’s terugroepen van toezichthouder National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Volgens een rapport is er iets mis met de achteruitrijcamera.

Het probleem met de Tesla Cybertruck

De achteruitrijcamera van de Tesla Cybertrucks zou een vertraging hebben, waardoor bestuurders minder goed kunnen zien waar ze rijden en de kans op een botsing groter is. Het zou tot wel acht seconden kunnen duren voordat het beeld van de achteruitrijcamera te zien is.

Geen terugroepactie

Van Elon Musk mogen we het aanpassen van het probleem overigens geen ‘terugroepactie’ noemen. Ook deze softwarefout in de Tesla Cybertruck wordt over-the-air middels een update opgelost.

Niet over-the-air op te lossen

Afgelopen juni riep Tesla ongeveer 11.000 Cybertrucks terug om problemen met de ruitenwissers. Tevens zaten er onderdelen van de laadbak mogelijk niet goed vast. Begin april riep Tesla ook al bijna 4.000 exemplaren terug om het gaspedaal te repareren of te vervangen.