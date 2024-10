Deel dit: Share App Mail Tweet

Volgens CEO is V8 voor AMG-rijders niet belangrijk

Eerder deze week kwam Michael Schiebe, de CEO van Mercedes-AMG, met een gewaagde uitspraak. Hij denkt dat de huidige klantenkring van Mercedes-AMG geen enkele moeite zal hebben met het de omslag van een atmosferische V8 naar een volledig elektrisch aangedreven AMG-model.

De klantenkring van AMG bestaat volgens Schiebe uit mensen die ontwikkeling op het gebied van technologie als hoogste prioriteit beschouwen. ‘De huidige klantenbestand is niet gevuld met mensen die klant zijn geworden omdat ze een grote motor willen hebben, maar omdat ze fan zijn van de technologie. Als de nieuwste AMG-modellen volledig elektrisch zijn, maar wel over de nieuwste technologie beschikken, zullen mensen moeiteloos de overstap maken’. We zijn toch benieuwd of Schiebe überhaupt naar de verkoopcijfers van de C 63 heeft gekeken.

Einde van de V8?

Betekent dit dan het einde van de V8 in AMG-modellen? Niet helemaal. Tegenwoordig beschikken nieuwe AMG-modellen van de CLA 45, GLA 45, C 63 en GLC 63 al over een viercilinder. Schiebe zei eerder ook al dat AMG-klanten de viercilinders in de nieuwste generatie AMG-modellen zullen omarmen. Hiervoor maakte hij de vergelijking met de komst van de smartphone. Uit recente verkoopcijfers van de C63 blijkt het model echter nog niet aan te slaan.

Vanwege de teleurstellende verkoopcijfers wordt de nieuwe C 63 met viercilinder op dit moment stukken goedkoper aangeboden. AMG was eerst van plan om de CLE 63 ook uit te rusten met een hybride viercilinder. Nu hebben de Duitsers toch besloten dat de CLE 63 een V8 krijgt. Toch neemt het aantal modellen met een V8 steeds verder af. Er is namelijk al aangekondigd dat ook de E63, in ieder geval geen achtcilinder zal hebben.

Elektrisch rijden

Dat Mercedes-AMG al langer bezig is met elektrisch rijden, is niks nieuws. Zo kwamen ze in 2013 al met de SLS electric drive. Jaren later kwam de hybride hypercar, De Mercedes-AMG One. Een auto die voor veel problemen zorgde tijdens de productie, en onlangs zijn eigen ronde record op de Nürburgring verbrak.

De ervaring die hierbij opgedaan is, heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van het elektrische platform voor Mercedes-AMG. Het bleef een hele tijd stil. Totdat de Duitsers ons vorig jaar een volledig elektrische conceptauto toonden genaamd de Vision One-Eleven. Geïnspireerd door de Mercedes C111, die ontworpen werd door de onlangs overleden Bruno Sacco.

Meer elektrische en hybride AMG-modellen

Een aantal jaar geleden rolde de eerste volledig elektrische AMG uit de fabriek. In de toekomst zullen er steeds meer elektrische, en hybride viercilinder modellen bijkomen. Hiervoor wordt het elektrische platform van Mercedes ook steeds verder uitgebreid.

Onlangs gaf Michael Schiebe toe dat het enige tijd zal kosten tot de klanten van AMG gewend zijn aan de nieuwe progressieve koers van het bedrijf, maar dat het hierbij altijd belangrijk is om open blijven te staan voor nieuwe technologieën.