Deel dit: Share App Mail Tweet

Horner hoopt Ricciardo als ambassadeur bij Red Bull te houden

Teambaas Christian Horner van renstal Red Bull hoopt de Australiër Daniel Ricciardo in een ambassadeursrol binnenboord te houden. De Formule 1-renstal van Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull, nam eind september per direct afscheid van de Australische coureur en verving hem door de Nieuw-Zeelander Liam Lawson.

Ricciardo zal volgens Horner enorm gemist worden. “Daniel is echt een briljant persoon”, zei Horner tegen Formula1.com. “Hij verlicht de kamer waar hij binnenkomt, hij heeft die aanstekelijke glimlach. Ik hoop dat hij in de sport blijft. Wij hebben het heel duidelijk gemaakt dat we hem in een ambassadeursrol in het team willen houden.”

Ook sportief ziet Horner nog mogelijkheden voor Ricciardo. “Als Liam het niet voor elkaar krijgt en als ‘Checo’ niet presteert”, noemt Horner Lawson en Verstappens teamgenoot Sergio Pérez die wel moeten blijven presteren. “We weten wat de capaciteiten van Daniel zijn.”

De 35-jarige Australiër nam vorig jaar het zitje over van Nyck de Vries bij het raceteam, dat toen nog de naam AlphaTauri voerde. Hij vergaarde dit seizoen slechts 12 punten, 10 minder dan teamgenoot Yuki Tsunoda. De kans is groot dat Ricciardo zijn laatste grand prix heeft gereden. Hij kwam in zijn Formule 1-loopbaan ook uit voor HRT, Toro Rosso, Red Bull Racing, Renault en McLaren. Bij Red Bull Racing was hij enkele jaren teamgenoot van Max Verstappen.

ANP