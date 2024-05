Deel dit: Share App Mail Tweet

Mercedes-AMG CLE 63 krijgt V8, omdat niemand viercilinder wil

Tja, daar sta je dan met je goeie gedrag… Mercedes-AMG dacht vorig jaar keurig aan de ijsberen en lepelde een hybride viercilinder in de C 63, maar nu blijkt dus dat bijna niemand die auto wil. Daarom komt in de CLE 63 doodleuk de V8 terug.

Mercedes-AMG heeft dat bevestigt in gesprek met Autocar. De CLE 63 wordt uitgerust met de bekende 4,0-liter twinturbo V8 van AMG, die 585 pk en 700 Nm levert. De plug-in hybrideaandrijflijn in de C 63 is 680 pk en 1020 Nm sterk.

Verkopen Mercedes-AMG C 63

Klinkt goed, dat laatste, maar AMG-klanten moeten er weinig van hebben. De verkopen van de C 63 en GLC 63 vallen zwaar tegen. De vorige generaties, met achtcilinder dus, verkochten wereldwijd vele malen beter.

Mercedes-AMG nam begin dit jaar al een voorschot op de CLE 63 met V8 door de CLE 53 met 3,0-liter zescilinder te introduceren. Het model komt tot 381 pk en 560 Nm, heeft een begrensde top van 250 km/h en sprint in 4,2 seconden naar 100 km/h.

‘De klant bepaalt’, aldus CEO

“De klant bepaalt”, zei Mercedes-baas Markus Schäfer: “Wij luisteren naar wat onze kopers willen.” Hij liet zich ontvallen dat met name Chinese klanten het concept achter de viercilinder AMG C 63-aandrijflijn niet begrijpen.

Volgens Schäfer was het idee erachter om in te haken op de downsizing in de Formule 1, waar sinds lange tijd wordt gereden met zescilinders en hybridetechniek. De nieuwe CLE 63 met V8 moet een geduchte concurrent worden voor de BMW M4.