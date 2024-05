Deel dit: Share App Mail Tweet

Koop nu deze Alpina-occasion op basis van een BMW E36 Touring

Deze Alpina B3 3.2 Touring is gebaseerd op de BMW E36. Een unieke stationwagen met een minstens zo uniek verhaal. Nu staat de occasion te koop.

Het model uit 1996 bracht het grootste gedeelte van zijn bestaan door in Japan, waar de (vreemd genoeg linksgestuurde) Alpina B3 3.2 Touring nieuw geleverd is. In 2017 werd de auto naar Nederland gehaald. Toch was de wereldreis van deze sportieve station daarmee nog niet ten einde. Twee jaar geleden emigreerde de Alpina naar de Verenigde Staten, waar hij nu als occasion te koop staat.

Zeldzame Alpina B3 3.2 Touring is niet meer origineel

Naar verluidt zijn slechts 89 exemplaren van dit type Alpina gebouwd. Een uiterst unieke auto dus. Je zou verwachten dat zo’n zeldzaamheid met fluwelen handschoentjes wordt behandeld en tot op het ventieldopje origineel is, maar dat is niet het geval.

Eerder dit jaar werd namelijk de automaat onder deze Alpina B3 3.2 Touring vandaan geschroefd en vervangen voor een zestraps handbak. De automaat krijg je er wel bij. Met een beetje geluk helpt de verkoper je om de transmissie in de ruime kofferbak te tillen. Buiten de versnellingsbakwissel is de occasion ook voorzien van een sperdifferentieel en opnieuw gespoten. Daarnaast is al het nodige onderhoud uitgevoerd.

Motor in de Alpina B3 3.2 Touring-occasion

De versnellingsbak is gekoppeld aan een 3,2-liter zes-in-lijn, waar Alpina 265 pk en 330 Nm koppel uit perst. Deze zescilinder is de grootste motor die Alpina in de BMW E36 (hier een Nederlands tweedehandsje in extreme vorm) heeft gehangen. In de basis werd een 328i gebruikt, maar niet de M52-motor die daarin geleverd werd. Het merk gebruikte liever de oudere, gietijzeren M50, omdat die motor geschikter was om op te boren.

Luxueuzer dan een standaard BMW E36

Zoals het een Alpina betaamt, is deze B3 niet alleen snel en stijlvol, maar ook luxueus. Zo tref je aan boord onder meer een elektronisch bedienbaar schuifkanteldak, houten elementen, een cassettespeler (lekker old school), dual zone climate control en elektrisch bedienbare ramen.

Verder zie je voor je neus een in leer bekleed sportstuur met dubbele stiknaden en een instrumentenpaneel dat tot 300 km/h gaat (topsnelheid is 260 km/h). Naast de klokken is de Alpina B3 3.2 Touring ook voorzien van digitale meters die extra informatie bieden voor onder meer de olietemperatuur.

Alpina B3 3.2 Touring geveild

Verder zie je op de digitale teller dat de occasion al zo’n 176.000 kilometer heeft gereden. Zo’n 18.000 daarvan zijn op Amerikaans grondgebied erbij gezet. Daar, in Californië om precies te zijn, wordt de auto nu geveild. Er is geen reserve ingesteld, dus voor het hoogste bod gaat de occasion sowieso weg. Er zijn nog drie dagen te gaan en het hoogste bod bedraagt nu 20.250 dollar, wat omgerekend neerkomt op zo’n 18.800 euro.