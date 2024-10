Deel dit: Share App Mail Tweet

Protesten bij Volkswagen om mogelijke sluiting fabrieken

Het gaat niet goed met de Duitse (auto)industrie. Met name door de teruglopende vraag naar Europese auto’s in China raakt Volkswagen in de problemen en moet het mogelijk fabrieken sluiten. Werknemers gaan nu in protest en leggen vandaag het werk neer.

Jarenlang was China een erg belangrijke markt voor Volkswagen. Hoewel dat ook nu nog het geval is, heeft het merk moeite om op te boksen tegen de concurrenten uit het Aziatische land zelf. Omdat Chinezen vaker voor een BYD, Dongfeng, Wuling of Geely kiezen, worden er simpelweg minder Volkswagens verkocht. Dat in combinatie met een dalende Europese vraag naar auto’s is reden tot paniek.

Volkswagen-fabrieken worden mogelijk gesloten

Die paniek beperkt zich niet tot het management van het bedrijf, want voor het eerst in de geschiedenis van de autofabrikant dreigen fabrieken gesloten te worden. Dit zou betekenen dat veel Duitsers hun baan kwijtraken. Ook overweegt het merk de lonen te verlagen.

Uit protest tegen de mogelijke sluiting van de fabrieken, leggen Volkswagen-medewerkers het werk dus neer. Dit is niet de eerste keer dat ze van zich laten horen. Zo werd er afgelopen vrijdag al in Hannover gedemonstreerd. Vakbonden hebben gewaarschuwd voor meer stakingen de komende tijd. Zij vinden dat de rekening voor fouten die gemaakt zijn aan de top van het bedrijf betaald moeten worden door de leidinggevenden. Kortom, de lonen van de Volkswagen-top moet dalen en het aantal leidinggevende moet worden teruggeschroefd.

Banenverlies lijkt onoverkomelijk

Volkswagen lijkt af te stevenen op een treurige periode. Vooralsnog is de sluiting van fabrieken en andere maatregelen niet zeker. De fabrikant is nog in onderhandeling met de vakbonden, maar heeft al laten weten dat sluiting van fabrieken en dus banenverlies niet van tafel gaat.