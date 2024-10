Deel dit: Share App Mail Tweet

Porsche-verkopen niet volgens plan: rijken willen geen EV’s

Vraag een willekeurige autoliefhebber naar zijn of haar droomgarage en de kans is groot dat er met name brandstofauto’s in staan. Want als je toch veel geld hebt, waarom zou je dan met een zware elektrische auto gaan rijden? Helemaal als-ie sportief moet zijn zoals bij een Porsche.

Tijdens een Q&A-sessie zei financieel directeur van Porsche, Lutz Meschke, dat de overstap naar elektrische auto’s minder hard loopt dan verwacht en de verkoopcijfers in China matig blijven. Een van de besparingsmaatregelen is het inkrimpen van het dealernetwerk in het Aziatische land.

Porsche ziet winst en omzet dalen

Porsche zag zowel de omzet als de winst het afgelopen kwartaal dalen. Dit is met name omdat Chinese merken in eigen land goed verkopen en klanten dus Porsches laten staan. In de Verenigde Staten en Europa kiezen klanten in het premium-segment niet vaak voor elektrische auto’s, zo laat Meschke weten. “Veel klanten in het luxesegment kijken meer naar verbrandingsmotoren.”

Liever een Porsche met brandstofmotor

En geef ze eens ongelijk. Want zolang het nog mag en kan rijden veel liefhebber ongetwijfeld liever met een boxer-6 rond dat met een elektromotor. Helemaal voor sportauto’s zijn brandstofmotoren nog superieur omdat het gewicht van EV’s hoger is.

Doordat de EV-verkoopontwikkelingen niet geheel volgens plan verlopen, blijft Porsche nog investeren in benzinemotoren. Desondanks blijven elektrische- en hybride-aandrijflijnen een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Zal Porsche in de toekomst ook komen met een platform dat voor meerdere typen aandrijflijnen geschikt is?