Hamilton passeert als tweede coureur 20.000 ronden in Formule 1

Lewis Hamilton heeft als tweede coureur ooit de grens van 20.000 ronden in de Formule 1 gepasseerd. De zevenvoudig wereldkampioen zette zijn rondeteller na de Grote Prijs van Mexico op zondag stil bij 20.061 ronden. Hij eindigde in zijn Mercedes als vierde.

Alleen Fernando Alonso reed meer ronden in zijn Formule 1-carrière. De Spanjaard staat na de race in Mexico op 21.593 ronden. Alonso kwam op het Autódromo Hermanos Rodríguez van Mexico-Stad tot slechts vijftien ronden in zijn vierhonderdste grand prix. Hij moest de race door remproblemen met zijn Aston Martin voortijdig staken.

Op de lijst van meeste ronden in de Formule 1 prijkt de Fin Kimi Räikkönen op de derde plaats met 18.621 rondjes.

ANP