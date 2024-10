Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de vierwielaangedreven Jeep Avenger 4Xe in Nederland

De Jeep Avenger krijgt voor het eerst in zijn levenscyclus vierwielaandrijving. De prijs van die uitvoering is fors hoger dan die van de mild hybride.

De Avenger was voorheen enkel leverbaar met de bekende 1,2-liter mild hybride aandrijflijn en als volledig elektrische auto. Beide hebben enkel voorwielaandrijving.

De Jeep Avenger 4Xe

Bij de Jeep Avenger 4Xe, zoals de vierwielaangredreven variant heet, ligt nog steeds de 1,2-liter driecilinder in de neus. Dit is nu een de sterkere 136 pk mild hybride. De krachtbron wordt bijgestaan door twee 28 pk elektromotoren waarvan een de achterwielen aandrijft. Schakelen gaat altijd via een zestraps automaat met dubbele koppeling.

Voor offroaden is meer belangrijk dan enkel vierwielaandrijving. Zo heeft de standaard Jeep Avenger al een goede aan- en afrijhoek en veel bodemvrijheid. Bij de 4Xe zijn deze zaken nog wat verbeterd. Zo is de bodemspeling een centimeter toegenomen. Daarbij heeft deze duurste Avenger een multilink achterwielophanging gekregen. Dit moet niet enkel meer comfort zorgen, maar heeft ook als voordeel dat er nu een langere veerweg mogelijk is.

Prijs Jeep Avenger 4Xe

De Jeep Avenger 4Xe kost in Nederland minimaal 39.150 euro. Dat is meer dan 8.000 euro duurder dan de voorwielaandrijver. De 4Xe met het speciale The North Face-pakket, voorzien van 17-inch wielen, ruiger bumperwerk en sleepogen, ben je 44.150 euro kwijt.

