Deel dit: Share App Mail Tweet

Oer-degelijke SUV is een perfecte occasion voor veel Nederlanders

Nee joh, je gaat echt niet met je gezin op wereldreis. Dat kan niet uit, maar diep van binnen heb je wel iets avontuurlijks. Nou, dat mag je autokeuze best weergeven. Je moet wel een gezinsauto rijden, maar die mag er dan wel berestoer uitzien. Deze Suzuki Vitara-occasion is dan een leuke optie.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Stoere occasion voor 15.000 euro

Zeg je stoer, dan zeg je SUV. Dus proberen we er voor maximaal 15.000 euro eentje te vinden. Vind je deze Suzuki Vitara niets? Overweeg dan eens de kandidaat van afgelopen dinsdag of donderdag.

Suzuki Vitara (2015 – 2020)

Ruim veertig jaar is Suzuki een belangrijke aanbieder van stoere en capabele terreinauto’s. Deze generatie Suzuki Vitara is daarbij meer gericht op een breder publiek, al zijn de terreincapaciteiten nog steeds erg goed. Op normale, verharde wegen is de Vitara best comfortabel, alleen dwarsrichels worden vrij hard gevoeld. Het interieur van de occasion is lekker ruim, de bagageruimte meet 375 liter.

De bediening stelt nergens voor vraagtekens, zeker niet voor wie een Japanse auto gewend is. Vrijwel alle uitvoeringen hebben standaard adaptieve cruise control, ideaal in druk verkeer. Gemiddeld rijdt een Vitara wel 1 op 15. Er is veel aanbod, zoals de zilvergrijze 1,6 ‘High Executive’ (2016, 104.000 km) voor € 14.950 bij een autobedrijf in Boxmeer.

Hier moet je op letten bij de occasion

Nee, verrassend is het niet. Suzuki is één van de Japanse merken die keer op keer bijdragen aan de ijzersterke reputatie van auto’s uit het land van de rijzende zon. Zorg voor goed en tijdig onderhoud en als dank laat zo’n Suzuki Vitara je echt niet in de steek. Als je ooit met een paar kleine kinderen langs een drukke weg bent gestrand, begrijp je pas hoe ontzettend waardevol die kwaliteit is.

De beste occasion van de drie

De Suzuki is van de drie occasions de verstandigste keuze. Dit komt met name doordat de Japanner erg betrouwbaar is. Voor betere, sportievere rijeigenschappen kun je beter voor de Mini Countryman gaan.