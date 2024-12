Deel dit: Share App Mail Tweet

Een op de tien vrachtwagenchauffeurs doet een dutje onderweg

Vrachtwagenchauffeurs hebben niet het makkelijkste beroep. Naast de lange werkdagen hebben ze ook last van hoge werkdruk, mede omdat er een tekort is aan chauffeurs. Dat heeft kennelijk een grote impact op de vermoeidheid onder de vrachtwagenbestuurders.

Webfleet, een bedrijf dat voertuigvolgsystemen maakt en wagenparken beheert, deed onderzoek naar chauffeursveiligheid en -welzijn in de transportsector. Daaruit blijkt dat maar liefst tien procent van de ondervraagde chauffeurs weleens in slaap valt achter het stuur.

Statistieken

Uit het onderzoek blijkt dat bij 10 tot 25 procent van de ongevallen met vrachtwagens vermoeidheid de oorzaak was. Daarnaast zorgt roken, eten en het gebruik van een mobiel achter het stuur voor gevaarlijk situaties.

Bijna 85 procent van de vlootmanagers in de transportsector erkent dat een chauffeur die risicovol rijgedrag vertoont een slechte invloed heeft op de reputatie van het bedrijf. De helft geeft toe niet zeker te weten of de eigen chauffeurs veilig rijden of niet. In Europa heeft 50 procent van de transportbedrijven te maken met één tot vijf aanrijdingen per jaar.

Welzijn vrachtwagenchauffeurs

Chauffeurs hebben fysiek en mentaal zwaar werk. Dat heeft een grote impact op hun fitheid, stress en vermoeidheid. Ook eten chauffeurs vaak slecht, zitten ze lange periodes stil en drinken ze te weinig water. Het beroep van vrachtwagenchauffeur is kortom moeilijk te combineren met een gezonde levensstijl.

Er zijn factoren die het welzijn van chauffeurs kunnen verbeteren. Een van de belangrijkste is het aanbieden van een realistisch werkschema. Ook zijn gezond eten en een schone werkomgeving belangrijk. Daarnaast zou een werkgever het sportschoolabonnement van hun werknemers kunnen betalen om extra beweging te stimuleren. Veel transportbedrijven hebben al een vrijwillige controle ingevoerd, die veelvoorkomende gezondheidsproblemen bij chauffeurs op tijd moet constateren.

Chauffeurs ondersteunen

Ook zijn er verschillende technologieën die het leven van de chauffeurs een stuk aangenamer kunnen maken en de kans op ongelukken verkleinen. Zo zijn er systemen die bijdragen aan een efficiënte routeplanning, inzicht bieden in resterende rijtijden en dashcams die de schuld of onschuld van een chauffeur kunnen bewijzen bij een aanrijding.

Verder zijn er slimme sensoren en waarschuwingssystemen die helpen bij gevaarlijke kruispunten. Menselijke fouten kunnen voorkomen worden met behulp van rijstrookassistentie, adaptieve cruisecontrol en automatische remmen. Daarnaast kan het plaatsen van camera’s die afleiding en vermoeidheid detecteren, helpen bij het scherp houden van vrachtwagenchauffeurs. Tot slotte is het belangrijk dat de chauffeur zich houdt aan de rijtijden en rustperiodes.