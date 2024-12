Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is nu de goedkoopste Ferrari-occasion van Nederland

Of een Ferrari alleen voor de happy few is? Nee hoor, de goedkoopste occasion van het Italiaanse supercarmerk staat voor een behapbaar bedrag te koop.

De term ‘goedkoop’ nemen we wijselijk niet in de mond. De auto kost nog altijd een flinke som geld, maar je betaalt er minder voor dan voor een nieuwe Tesla Model 3, om maar een voorbeeld te noemen.

Tweedehands Ferrari Mondial

Het betreft een Ferrari Mondial 8 uit 1982. Vermoedelijk verpulvert een standaard Model 3 de rode volbloed in de meeste opzichten, maar aan de beleving kan de Tesla niet tippen. Ook ligt de 230 km/h-topsnelheid van de Ferrari iets hoger dan die van een instap-Model 3.

Het duurt wel een stuk langer om er te komen. Van de 214 pk die de dwarsgeplaatste 3,0-liter V8 achter in de Mondial levert, sla je immers niet steil van achterover. Gelukkig maken het geluid en de dogleg-handbak een hoop goed.

In latere modellen werd het slagvolume opgeboord tot 3,2 liter. Ook hadden deze V8’s geen twee, maar vier kleppen per cilinder. Het vermogen steeg tot een nog altijd bescheiden 240 pk.

Prijs van de goedkoopste Ferrari-occasion?

Hoeveel geld ben je minimaal kwijt als je de goedkoopste weg naar een échte Ferrari bewandeld? Net geen 40 mille. Niet veel voor een Ferrari. Reden is dat de Mondial zo’n beetje het minst gewilde model is onder merkliefhebbers.

De occasion staat in het Noord-Brabantse Son en Breugel te koop. Voor één euro meer biedt ook een verkoper in Apeldoorn een Ferrari Mondial 8-occasion uit 1980 aan. Beide auto’s hebben rond de 65.000 kilometer op de teller staan.

Goedkoper alternatief van Aston Martin

Weet wel dat de lage aanschafprijs bij flink afgeschreven sportwagens vaak niet in één lijn ligt met de onderhoudskosten. Durf je een Italiaan niet aan? Denk dan een deze veel sterkere Aston-Martin die voor veel minder geld te koop staat.