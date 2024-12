Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Ford Focus – prijzen, problemen en uitvoeringen

De Ford Focus IV is een betaalbare en smakelijke stuurmansauto. In deze koopwijzer duikt Autovisie in de prijzen, problemen en uitvoeringen.

Maximaal rijplezier voor modale prijzen. Net als zijn voorgangers maakt de vierde generatie van Fords mondiale middenklasser deze belofte waar. Op het gebied van kwaliteitsbeleving, verfijning en technologie heeft het model veel te bieden.

Carrosserie

De vierde generatie is meteen herkenbaar als een Ford Focus, maar oogt zakelijker en minder markant dan zijn voorganger. In Nederland is er keuze uit de vijfdeurs hatchback (4,38 meter) en de vijfdeurs Wagon (4,67 meter). Naast ‘gewone’ uitvoeringen is er keuze uit de sportieve ST-Line, de chique Vignale en de robuuste Active met allroad- uitstraling.

Full led-verlichting, een panoramadak, deurbeschermers en een handsfree achterklep (Wagon) zijn opties. Topmodel ST heeft een sportief uiterlijk en is er als hatchback en stationwagon. Voortaan is ook een trekhaak leverbaar. Het Track Pack (2023) voor de ST voegt een aangepast spoilerpakket en zwarte kleuraccenten toe. In het najaar van 2021 krijgt de Focus een facelift met nieuwe led-koplampen, voorbumper en grille. Pixel-led-koplampen zijn een optie.

Interieur

Er is duidelijk meer been- en hoofdruimte dan in de Ford Focus III. Het rustig ogende dashboard combineert een analoog/digitaal instrumentarium met een rechtopstaand touchscreen met Sync3- infotainment. De afwerking en materialen maken een kwaliteitssprong zonder premiummerken angst aan te jagen. Een uitgebreid assortiment veiligheidssystemen is standaard, tegen meerprijs aangevuld met adaptieve cruise control met stop&go, verkeersbordherkenning en dodehoekwaarschuwing. Ook leverbaar zijn navigatie, Android Auto/Apple CarPlay, B&O-audio, een head-up display, een draadloze telefoonlader, stoel-, stuur- en voorruitverwarming, leren bekleding, elektrische stoelverstelling, keyless entry/start, parkeerhulp en een parkeercamera.

De ST-Line heeft een sportief interieur, de Vignale mikt op comfort en luxe, terwijl de Active vanbinnen speelser oogt. Topmodel ST heeft een afgeplat sportstuur en Recaro-sportstoelen. In 2020 verschijnt een volledig digitaal instrumentarium. Een groter touchscreen met Sync4 volgt bij de facelift van eind 2021, terwijl de infotainment- en temperatuurbediening naar het aanraakscherm verhuist. Elektronicastoringen komen weleens voor. Sync3 krijgt wisselende beoordelingen, Sync4 werkt soepeler en is gebruiksvriendelijker.

Motor

Het motorengamma omvat drie- en viercilinder krachtbronnen. Op benzine draaien de driecilinder 1.0 EcoBoost (100-125 pk, 170-210 Nm), de driecilinder 1.5 EcoBoost (150-182 pk, 240 Nm) en de viercilinder 2.3 EcoBoost (280 pk, 420 Nm, alleen ST). Ford brengt geen hete RS-versie op de markt. Op dieselgebied is er keuze uit de viercilinder 1.5 EcoBlue (95-120 pk, 250- 300 Nm) en 2.0 EcoBlue (150-190 pk, 370-400 Nm). In 2020 doet mild-hybride techniek zijn intrede in de vorm van de 1.0 EcoBoost Hybrid (125-155 pk, 170-190 Nm).

De Ford Focus heeft een distributieriem of -ketting in combinatie met een riemaangedreven oliepomp. De benzinemotoren hebben lange onderhoudsintervallen. Het is cruciaal dat oliewissels tijdig en consequent zijn uitgevoerd. Check de conditie en de vervangingstermijn van de distributieriem en oliepompriem. Wees verder alert op een lekkende waterpomp (1.5 EcoBoost) en verhoogd olieverbruik, turboslijtage en roetfilterproblemen (EcoBlue).

Transmissie

De Focus IV heeft voorwielaandrijving in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een achttraps automaat met koppelomvormer. De 2.3 EcoBoost (ST) en de 1.0 EcoBoost Hybrid zijn verbonden met een handgeschakelde zesbak of een zeventraps automaat met dubbele koppeling. De ST heeft een elektronisch geregeld hydraulisch eLSD-sperdifferentieel.

Voor de achttraps automaat geeft Ford geen olieverversingsinterval op. Zo kan de transmissie versneld slijten. Verse olie is goedkoper dan een revisie. Bij de 1.0 driecilinders komen weleens defecte handbakken voor.

Wielophanging

Fords middenklasser heeft een onafhankelijke McPherson-voorwielophanging en een semi-onafhankelijke torsie-achteras of een onafhankelijke multilink-achterwielophanging. Het type achterwielophanging hangt af van de motorisering, de uitvoering en het bouwjaar. Bukken en kijken is de snelste methode om te ontdekken welke variant is gemonteerd. Zelfs met de minder subtiele torsie- achteras is de Ford Focus één van de beste rijdersauto’s in zijn klasse, mede dankzij de prettig precieze besturing. Een adaptief onderstel (CCD) is een optie.

De ST-Line heeft een verlaagd onderstel, de Active juist een verhoogd onderstel. De Focus ST heeft een directere stuuroverbrenging, een stugger sportonderstel, een sport-remsysteem en 18-inch wielen; 19-inch wielen en het CCD-onderstel zijn opties. Het optionele Track Pack omvat een instelbaar KW-onderstel, een vergroot Brembo- remsysteem en 19-inch wielen.

Welke Ford Focus moet ik hebben?

Hoewel de instapmotoren prima voldoen, verdient het onderstel van de Ford Focus een motor met minimaal 150 pk. Bij de 1.5 EcoBoost is het verschil tussen de 150 pk- en 182 pk-versie kleiner dan het op papier lijkt. Uitvoeringen heten Trend Edition (16-inch lichtmetaal, airco, 6,5-inch touchscreen, 4 elektrisch bediende ruiten), Trend Edition Business (cruise control, 8,0-inch touchscreen), Titanium Business (chroom, klimaatregeling, regensensor), ST-Line Business (17- inch lichtmetaal, sportonderstel, startknop) of Active Business (verhoogd onderstel, extra stootlijsten, touchscreen).

📆Tijdlijn Voorjaar 2018 – introductie Ford Focus IV

Voorjaar 2019 – Focus 2.3 ST

Najaar 2019 – Active X Vignale

Zomer 2020 – 1.0 EcoBoost Hybrid, digitaal instrumentarium

Najaar 2021 – facelift

Zomer 2023 – Track Pack (2.3 ST)

2025 – einde productie

Aanvullend zijn opties en optiepakketten beschikbaar, zoals het Winter Pack, het Parking Pack en het Driver Assistance Pack. Vanaf de facelift heten de uitvoeringen Connected, Titanium, ST-Line en Active en staan drie nieuwe optiepakketten (Style, X, Vignale) in de configurator.

Moet de Ford Focus het worden?

De Focus IV blijft trouw aan de Ford-belofte van stuurplezier en een complete uitrusting voor een keurige prijs. Hierbij past de kanttekening dat de middenklasser na zijn marktintroductie sterk in prijs is gestegen. Het blijft jammer dat de multilink- achterwielophanging niet langer standaard is. Aan de andere kant staan daar voldoende pluspunten tegenover.

Op motorisch vlak zijn veel kwalen van zijn voorganger verholpen. Samen met de verbeterde afwerking, de uitgebreide veiligheids- en tech-uitrusting en het ruime occasionaanbod maakt dat de keuze voor een gebruikte Focus er alleen maar interessanter op.