James Bond voor een prikkie: goedkoopste Aston Martin van Nederland

Als er een merk is met een stijlvol, cinematisch en spannend imago, dan is het wel Aston Martin. Dat heeft het ongetwijfeld ook te danken aan de James Bond-films. Als je een auto van het Britse merk wil, hoef je echter geen superspion-loon te verdienen. We gaan op zoek naar de goedkoopste Aston Martin van Nederland.

Onder liefhebbers staat Aston Martin voor veel meer dan het James Bond-imago. Met heerlijke aandrijflijnen en een tijdloos design is eigenlijk elk model van het merk een verrijking voor de Nederlandse straten.

De goedkoopste Aston Martin van Nederland

Zelfs als je niet al te veel te besteden hebt, kun je in Nederland al een Aston Martin kopen. Let wel, als je een James Bond bent met het budget van Jan Modaal, kun je wellicht beter voor een auto gaan die minder vaste lasten met zich meebrengt.

De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoTrack) De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoTrack)

Onder de motorkap van de goedkoopste Aston Martin van Nederland ligt een 5,9-liter V12 die goed is voor 426 pk. Liefhebbers weten dan al dat het niet om een normale DB7 gaat, maar om een Vantage. Deze heeft naast een krachtigere motor ook een stijvere koets, bredere banden achter, dikker aangezette dorpels en een grotere grille.

Aston Martin DB7 Vantage

In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst je mee in de DB7 Vantage. Hij vertelt je alles over de prachtige Brit.

In Nederland kun je deze DB7 al kopen voor 29.500 euro. Hoewel dat veel geld is, kosten andere Aston Martins al snel 10.000 euro meer.

Waarom is deze Aston Martin-occasion relatief goedkoop?

De reden hiervoor is dat de auto rechtsgestuurd is en je dus ook met je linkerhand de versnellingsbak moet bedienen. Maar ach, James Bond zit ook altijd aan de rechterkant.

De importauto heeft pas 82.549 kilometer op de teller staan en komt uit 2000. De occasion ziet er op de foto’s nog goed uit. Belangrijk is wel dat de onderhoudshistorie gecheckt wordt. In de advertentie wordt daar niets over vermeld. Overigens werd de DB7 eerder aangeboden bij Automotive Auctions. Op de site van het veilinghuis staan wel foto’s met onderhoudspapieren.