Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze lel van een Hyundai doodt de bacteriën op je telefoon

Er is één ding wat ons gelijk opvalt aan deze Hyundai Ioniq 9. Hij lijkt van de achterkant gezien ontzettend op de gefacelifte Volvo V50 uit 2007. Oh, en hij doodt bacteriën.

Over de Volvo gesproken… Kijk maar eens goed, de ronding van het dak komt overeen met de V50, de vorm en de indeling van de achterlichten én het feit dat hier iets staat uitgespeld: de typeaanduiding in het geval de Hyundai, de merknaam bij de Volvo.

Lijkt op Hyundai Seven Concept

Afijn, er valt natuurlijk nog veel meer op aan de Ioniq 9. Dat hij in grote lijnen best veel lijkt op het studiemodel uit 2021, bijvoorbeeld, de Seven Concept. Hij is bovendien fors, net iets meer dan 5 meter lang, en deelt zijn techniek met de Kia EV9.

Hyundai is lekker bezig met zijn design, want na de retrogestileerde Ioniq 5 en de opmerkelijke Ioniq 6 is ook dit weer geen dertien-in-een-dozijn auto. Kijk bijvoorbeeld naar de ‘wenkbrauwen’ boven de wielkasten, de uit de kluiten gewassen ‘hofmeisterknik’ en natuurlijk het front.

Bij een elektrische auto is een zo laag mogelijke luchtweerstand extra belangrijk, om de range te maximaliseren, dus heeft Hyundai de Ioniq 9 uitgerust met actieve aerodynamica, een dichte bodem en optioneel camerabuitenspiegels.

Langer dan zustermodel van Kia

Opvallend, de Ioniq 9 is iets groter dan zijn zustermodel, de Kia EV9. Zowel in de lengte als in de wielbasis is-ie een paar centimeter langer. Er zit 3,13 meter tussen de voor- en achterwielen en dat belooft veel goeds voor de ruimte aan boord.

De Ioniq 9 is leverbaar met zes of zeven zitplaatsen. Met de derde zitrij op z’n plek is de kofferbak 620 liter groot. Als je deze zitjes omklapt, ontstaat er een laadruimte van 1.323 liter. De Ioniq 9 heeft ook een frunk. Op de achterwielaangedreven versie past daar 88 liter in. Anders 52 liter.

Drie varianten van Hyundai Ioniq 9

Er zijn drie varianten van de Ioniq 9. Allemaal hebben ze een batterij van 110 kWh, waarmee de Long Range RWD een actieradius haalt van maximaal 620 kilometer. Hij is 218 pk en 350 Nm sterk en gaat in iets minder dan 9 seconden naar 100 km/h.

Dan is er de Long Range AWD, met dezelfde 218 pk leverende elektromotor achter, maar dan aangevuld met een exemplaar van 95 pk op de vooras. De Performance AWD tot slot heeft zowel voor als achter een elektromotor met 218 pk en gaat in 5,2 seconden naar 100 km/h. En dat voor een SUV van 2.500 kilo.

Ioniq 9 mag 2.500 kilogram trekken

Even voor de caravanrijders: hij mag 2.500 kilo trekken. In de aanhangwagenmodus detecteert de Ioniq 9 zelf het gewicht van de trailer en past op basis daarvan zijn geschatte actieradius aan. Die zal dan een stuk lager liggen.

800 Volt-boordnet voor snel laden

Alle Ioniq 9’s beschikken over een 800 Volt-boordnet, net als de Ioniq 5 en 6 en ook de Audi E-Tron GT en Porsche Taycan, waarmee uitzonderlijk snel laden mogelijk is. Aan een 350 kW-snellader kan de batterij in 24 minuten van 10 tot 80 procent worden volgeladen. Als de omstandigheden ideaal zijn, tenminste.

Dashboard doodt bacteriën

Op het eerste gezicht is het dashboard een fijne combinatie van schermen (twee keer 12 inch) en een aantal fysieke knoppen. Opmerkelijk, achter een klepje in de middenconsole zit een opening waar je een mobiele telefoon of portemonnee in kunt leggen om de bacteriën erop te doden.