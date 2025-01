Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasion importeren? Uit dit land kan dat het veiligst

Duitsland is een populair importland, onder meer vanwege de ruime keuze op de tweedehandsmarkt. Maar vanaf 13 januari is het eigenlijk veiliger om een occasion uit een ander land te halen.

Vanaf die datum neemt de RDW voor het eerst tellerstanden uit een ander land dan Nederland op in het kentekenregister: België. Er is een proef gedaan door de organisatie en daaruit blijkt dat de overname van in België geregistreerde tellerstanden leidt tot minder fraude.

RDW registreert tellerstand occasion en nieuwe auto

De RDW registreert tellerstanden van personenauto’s, lichte bedrijfswagens en motorfietsen. Alleen over de tellerstanden van die eerste geeft de organisatie een oordeel, zoals ‘logisch’ of ‘onlogisch’. Bij auto’s die zijn geïmporteerd staat nu altijd: ‘geen oordeel vanwege invoer’.

Tellerstanden uit België nu ook in Nederland bekend

Per 13 januari komt daar verandering in als een (gebruikte) auto uit België komt. Als de tellerstanden niet oplopend zijn, geeft de RDW het oordeel ‘onlogisch’. Zijn ze wél oplopend, dan blijft de conclusie ‘geen ordeel vanwege invoer’, omdat niet bekend is of het voertuig ook nog in andere landen geregistreerd is geweest.

Geïmporteerde occasion vaak teruggedraaide teller

Een occasion kopen, is nooit zonder risico’s, maar bij een auto die geïmporteerd is, zijn ze groter. Eén op de vijf importauto’s heeft namelijk een teruggedraaide kilometerstand, aldus de Bovag en de Vereniging Aanpak Tellerfraude. Bij origineel in Nederland geleverde auto’s is dat slechts 2 procent.