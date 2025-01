Deel dit: Share App Mail Tweet

Argentijn Colapinto reservecoureur bij Alpine F1

Formule 1-coureur Franco Colapinto verruilt renstal Williams voor Alpine F1. Bij dat team heeft de 21-jarige Argentijn een meerjarig contract getekend en wordt hij in 2025 reservecoureur.

Colapinto werd afgelopen seizoen vanaf de Grote Prijs van Italië de vervanger van de ondermaats presterende Amerikaan Logan Sargeant bij Williams. Hij eindigde in Monza bij zijn debuut als twaalfde en werd bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan achtste. Een stoeltje bij Williams was echter voor komend seizoen niet beschikbaar, omdat de Spanjaard Carlos Sainz al was vastgelegd als teamgenoot van Alexander Albon.

Bij Alpine zijn de Fransman Pierre Gasly en de Australiër Jack Doohan de vaste coureurs. De renstal legde eerder al Paul Aron en Ryo Hirakawa vast als reservecoureur en testrijder.

ANP