Deze guitige retro-Renault kunnen jullie volgend jaar al kopen

De aankomende Renault Twingo staat weer een stapje dichter bij het productiestadium. Eind 2023 zagen we er een veelbelovend studiemodel van, dat nu in aangescherpte vorm op de autoshow van Brussel staat, ínclusief interieur.

Over het uiterlijk van de Renault Twingo E-Tech Prototype hoeven we het eigenlijk niet meer te hebben. Dat is een moderne interpretatie van de oer-Twingo, met zijn boogvormige koplampen, zijn concave scheidslijn tussen achterruit en achterbumper en zijn drie ‘roostertjes’ op de ‘motorkap’.

Interieur nieuwe Renault Twingo

We schrijven beide woorden tussen haakjes, omdat de elektrische Twingo natuurlijk geen motorkap heeft en de roostertjes van het origineel op het eerdere Twingo-prototype drie kleine schermpjes waren. Op de uiteindelijke productieversie verwachten we weinig wijzigingen.

Hetzelfde geldt voor het interieur, dat we, op een paar details na, gewoon zo gaan terugzien. Voor het dashboard maakt Renault gebruik van een 7-inch instrumentarium en een 10,1-inch multimediascherm. Belangrijke functies, zoals de airco en stoelverwarming, kunnen worden bediend met fysieke knoppen.

Slimme ruimteoplossingen

De interieurbekleding is geïnspireerd op de kleurrijke patronen van de oorspronkelijke Twingo, aldus Renault. Op de wagenbodem ligt een vloerbekleding van gekleurd kurk. Daarmee verkent Renault een nieuw idee, zo geeft het zelf toe, dus we verwachten het materiaal niet in productieauto.

De eerste generatie Twingo was een ruimtewondertje, dat bol stond van de slimme oplossingen. Een aantal komt terug in de nieuwe, zoals de verschuifbare achterbank, die in twee delen (50/50) is neer te klappen. In tegenstelling tot zijn voorganger heeft de toekomstige Renault Twingo vijf deuren.

Opvallende in het binnenste van de auto zijn de deels magnetische hoofdsteunen en de voorstoelen, waarop achterpassagiers hun telefoon kunnen bevestigen. Volgens Renault zijn door de ontwerpers op verschillende plekken ‘creatieve en humoristische boodschappen’ achtergelaten.

In 2026 op de markt voor 20.000 euro

In vergelijking met de concept car die eind 2023 werd onthuld, heeft de Twingo op bijgaande foto’s een aantal veranderingen ondergaan. De zwarte bumpers en de achterlichten zijn anders van vorm, de grepen van de deuren hebben geen verlichte omlijsting meer en er is een extra ruitje bij de spiegels toegevoegd.

De vierde generatie Renault Twingo staat op hetzelfde platform als de huidige 4 en 5, komt in 2026 op de markt en gaat een vanafprijs van minder dan 20.000 euro krijgen. Over de specificaties van de elektrische aandrijflijn is nog niks bekend.