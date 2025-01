Deel dit: Share App Mail Tweet

LIVE | Autosalon Brussel: Bugatti Bolide in beeld

Autovisie is ook dit jaar weer op de Autosalon van Brussel. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws.

De Autosalon van Brussel is een van de grootste autobeurzen van het jaar. Een van de belangrijkste evenementen tijdens de show is de Auto van het Jaar (Car of the Year) verkiezing.

Live

Bugatti Bolide – 15.04

Op het Autosalon van Brussel staat een pre-productieversie van de Bugatti Bolide. Hij is niet straatlegaal en levert to wel 1.600 pk en 1.600 Nm aan koppel.

(Afbeelding: Jaco Bijlsma)

(Afbeelding: Jaco Bijlsma)

De koets is in samenwerking met Dallara gebouwd en is perfect voor het circuit. Het circuitbeest weegt nog geen 1.500 kg en zuigt zich vast aan het asfalt. De downforce op de vooras bedraagt 1.200 kg en op de achteras 800 kg bij 320 km/h. De topsnelheid bedraagt 380 km/h en het prijskaartje is 4 miljoen euro.

BYD Atto 2 – 14.05

BYD heeft in Brussel de Atto 2 aan het publiek en de pers gepresenteerd. Hij staat op een elektrisch platform, is 177 pk sterk en wordt geleverd met een 45 kWh-batterij, waarop hij een range van 312 kilometer haalt.

s dat niet genoeg? Dan is het wachten op de versie met grotere accu, die later naar Nederland komt. De BYD Atto 2 meet 4,3 meter in de lengte en daarmee is hij precies even lang als de Kia EV3.

Renault 5 en Alpine A290 winnaar Auto van het Jaar 2025 – 12.02

De titel Auto van het Jaar 2025 gaat naar de Renault 5 en de Alpine A290. De Franse auto’s kregen van de vakjury de meeste stemmen. Lees hier meer.

Dacia Duster wordt elektrisch – 11.55

De Dacia Duster wordt elektrisch bij de volgende generatie van de auto. Deze zal in 2027 worden geïntroduceerd. Lees hier meer.

De Renault 5 en Alpine A290 hebben tijdens de tussenstand de meeste stemmen voor de Auto van het Jaar-verkiezing.

Microlino Spider Concept – 10.47

Microlino laat de Spider Concept zien. Het is een “Anti-pickuptruck” waarmee ze de Verenigde Staten willen veroveren.

(Afbeelding: Jaco Bijlsma)

(Afbeelding: Jaco Bijlsma)

Een belangrijk verschil bij deze Microlino is dat je niet meer de voordeur hoeft te openen om in te stappen, maar via de zijkant plaats kan nemen op de bank. Of de conceptcar in productie gaat, is nog maar de vraag.

Dit is de nieuwe Mazda 6e – 9.23

Mazda trekt tijdens het Autosalon van Brussel het doek van de nieuwe Mazda 6. Die auto is vanaf nu enkel met een elektrische aandrijflijn te krijgen is. Daarom heet hij 6e.

De elektrische auto krijgt twee accu’s van 69 of 80 kWh aan capaciteit. De grootste biedt een range van 550 kilometer. Met de kleine kom je 479 kilometer ver. Het is altijd een achterwielaandrijver met rond de 250 pk. Lees hier meer over de Mazda 6e.

Nieuwe Renault Twingo toont interieur – 9.00

Renault laat op de Autosalon van Brussel de nieuwe Renault Twingo Concept zien. In vergelijking met eerdere conceptcar is hij iets anders. De zwarte bumpers en de achterlichten zijn anders van vorm, de grepen van de deuren hebben geen verlichte omlijsting meer en er is een extra ruitje bij de spiegels toegevoegd.

(Afbeelding: Renault)

(Afbeelding: Renault)

Belangrijker is dat het interieur nu te zien is. Voor het dashboard maakt Renault gebruik van een 7-inch instrumentarium en een 10,1-inch multimediascherm. Belangrijke functies, zoals de airco en stoelverwarming, kunnen worden bediend met fysieke knoppen. De interieurbekleding is geïnspireerd op de kleurrijke patronen van de oorspronkelijke Twingo, aldus Renault. Op de wagenbodem ligt een vloerbekleding van gekleurd kurk. Meer weten? Klik hier.