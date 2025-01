Deel dit: Share App Mail Tweet

Mazda laat achterwielaangedreven ‘sedan’ voor Nederland zien

Mazda trekt tijdens het Autosalon van Brussel het doek van de nieuwe Mazda 6. Die auto is vanaf nu enkel met een elektrische aandrijflijn te krijgen. Daarom heet hij 6e. En die komt naar Nederland.

Elektrische auto’s en Mazda was tot voor kort niet echt een match. De elektrische prestaties van de MX-30 vallen tegen en de rest van de line-up is nog niet geëlektrificeerd.

Mazda 6e

De Mazda 6e is een prachtige ‘ouderwetse’ sedan die je al kan kennen. In China rijdt namelijk al de EZ-6 rond, die veel op deze auto lijkt. Wat opvalt aan het design is dat niet alleen de rand van de grote grille verlicht is, maar de grille zelf ook. De achterkant beschikt over een grote doorlopende led-unit met een vrij vlak lopende achterruit en een actieve spoiler. Bij het openen van de achterklep gaat de ruit mee en dat betekent dat de Mazda 6 strikt genomen geen sedan is, maar een fastback. Naast in de kofferbak kan je ook nog je laadkabel kwijt in de frunk.

De elektrische auto is er in twee accuvarianten, met 69 of 80 kWh aan capaciteit. De grootste biedt een range van 550 kilometer. Met de kleine kom je 479 kilometer ver. In tegenstelling tot de 80 kWh is de 69 kWh een LFP-accu, de grote is een NMC. Daarbij is opvallend dat de instapper met 258 pk meer vermogen heeft dat de auto met meer range (244 pk). Het verschil is echter klein.

Welke versie van de Mazda 6e je ook kiest, hij mag altijd 1.500 kilogram trekken. Ideaal voor verkoop in Nederland.

