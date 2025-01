Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit wordt de nieuwe bestverkochte auto van Nederland

Nee, we hebben voor dit artikel geen belletje gepleegd met Astro TV, maar toch durven we te voorspellen dat deze nieuwe Tesla Model Y maar zo de bestverkochte van Nederland kan worden. Simpelweg omdat zijn voorganger dat ook was.

De Tesla Model Y is in Nederland een groot succes. Niet vreemd, want voor het geld biedt hij simpelweg goede rijeigenschappen, prima elektrische prestaties en veel ruimte.

De nieuwe bestverkochte auto van Nederland

Bij de nieuwe Tesla Model Y zal dat niet anders zijn, dus maakt hij veel kans om weer de bestverkochte auto van Nederland te worden. Wat direct opvalt aan het nieuwe model is de doorlopende led-unit voor de dagrijverlichting en het feit dat de koplampen lager in de bumper zijn geplaatst.

Ook aan de achterkant is de verlichting de grootste wijziging, al valt de dikker aangezette achterbumper ook op. Door het nieuwe bumperwerk is het faceliftmodel 4,6 centimeter langer geworden.

Ook het interieur is aangepast. Zo zijn de deurpanelen vernieuwd, is er een nieuw stuur geplaatst en zijn de bekerhouders afsluitbaar. Verder zijn de telefoonopladers hoger geplaatst en vinden we andere stoelen. Daarbij zit tussen de voorstoelen nu een touchscreen waarmee kinderen zich kunnen vermaken met spelletjes en films.

Nieuwe Tesla Model Y technisch anders

Op technisch gebied zijn er ook wijzigingen. De standaard Tesla Model Y wordt sneller en sprint nu in 5,9 seconden van 0 naar 100 km/h. Dat is 1 seconde sneller dan voorheen. Hoeveel pk de instapper krijgt, is nog onduidelijk. Ook naar de range is het nog gissen, dit omdat de auto enkel in China is onthuld en de CLTC-meetmethode afwijkt van de in Europa gebruikte WLTP-methode. Wel weten we dat de laadsnelheid van 170 kW even hoog is als voorheen.

Naast de instapper komt er in ieder geval ook weer een Long Range met vierwielaandrijving. Deze wordt tevens iets sneller en sprint van 0 naar 100 km/h in 4,3 seconden.

Hoewel we het design van de nieuwe bestverkochte auto van Nederland dus al kunnen zien, is er nog veel onduidelijk. Ook weten we nog niet wanneer de auto naar Nederland komt en wat hij kost. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de Tesla Model Y? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.