Livestream: onthulling Auto van het Jaar 2025

Welke auto krijgt de titel Auto van het Jaar 2025? Bekijk in deze livestream de onthulling.

Vorig jaar ging de Renault Scenic E-Tech er met de felbegeerde prijs vandoor. Dit jaar behoort ook een Renault-model tot de zeven finalisten.

Dit houdt de Auto van het Jaar-verkiezing in

Bij de Auto van het Jaar-verkiezing wordt de beste nieuwe auto van Europa gekroond. Er wordt gestemd door 59 vakjournalisten uit 22 landen.

Autovisie, dat de internationale verkiezing in 1963 bedacht, maakt deel uit van het organisatiecomité en de jury. Hoofdredacteur Jaco Bijlsma vertegenwoordigt Autovisie en testredacteur Peter Hilhorst doet mee namens de Telegraaf.

Deze auto’s springen eruit

Om te bepalen wat de beste auto is, beoordeelt de jury het design, comfort, de veiligheid, efficiëntie, het weggedrag, de prestaties, functionaliteit, het verbruik en de uitstoot, het rijplezier en de prijs. Technische innovatie en value for money zijn daarbij belangrijke factoren.

Jaco Bijlsma laat weten dat het vandaag erg spannend wordt. “Verwachting is dat het een close finish gaat worden tussen de meeste kandidaten want ze hebben allemaal sterke punten.” De zeven kandidaten zijn immers al geselecteerd uit een grotere groep auto’s. Het zijn de:

Alfa Romeo Junior

Citroën C3/ë-C3

Cupra Terramar

Dacia Duster

Hyundai Inster

Kia EV3

Renault 5/Alpine A290

Opvallend veel betaalbare en niet alleen elektrische finalisten – Jaco Bijlsma

Jurylid Jaco Bijlsma zegt dat twee auto’s erg opvallen: “De Renault 5 en Alfa Romeo Junior springen er echt uit als het gaat om emotie en rijplezier. De Dacia Duster scoort heel hoog als het gaat om value for money en de Hyundai Inster laat zien hoe goed een A-segmenter kan zijn als je slimme packaging toepast. Zoveel functionaliteit in zo’n kleine body! Maar vlak allrounders als de Citroen C3, Kia EV3 en Cupra Terramar ook niet uit.”

De uitslag zal om 11.30 uur bekend worden gemaakt. Middels ons liveblog houden we je op de hoogte.