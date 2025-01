Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de Auto van het Jaar 2025!

De titel Auto van het Jaar 2025 gaat naar de Renault 5 en de Alpine A290. De Franse auto’s kregen van de vakjury de meeste stemmen.

Op alfabetische volgorde wordt per land de puntenwaardering van de Europese vakjournalisten bekendgemaakt. De Nederlandse inbreng in de verkiezing bestaat uit drie juryleden: Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma, De Telegraaf/Autovisie-redacteur Peter Hilhorst en Frank Buma als vertegenwoordiger van de ANWB.

De Auto van het Jaar 2025

De Auto van het Jaar 2025 is dus de Renault 5 / Alpine A290. De auto’s wisten de andere zes finalisten achter zich te laten.

Waarom twee winnaars? Omdat de 5 en de A290 op hetzelfde platform staan en technisch nauw verwant zijn aan elkaar.

De Nederlandse Jury over de Auto van het Jaar

De meeste stemmen van Nederland gingen naar de Renault 5 / Alpine A290. Zowel Peter Hilhorst als Jaco Bijlsma gaven het maximale aantal punten (10) aan deze auto’s.

Peter Hilhorst laat weten: “Renault laat dapper zien dat een moderne elektrische auto nog steeds emotie kan bieden. Deze auto laat je weer glimlachen met een spot-on retro-design. Het interieur, de materialen en de stoelen zijn goed en in lijn met het exterieurdesign. De beperkte achterbankruimte is meer geschikt voor kinderen. Elke 5 biedt echt rijplezier met geweldige wendbaarheid, feedback en snelle stuurrespons. De Alpine A290 doet de hot hatch-dagen herleven wanneer je de stabiliteitscontrole uitschakelt en geniet van lift-off overstuur. Betaalbaar, niet goedkoop, maar een absolute wannahave.”

Jaco Bijlsma: “Het is een succesvol retro-geïnspireerd ontwerp. Het interieur combineert het klassieke 5-ontwerp met Mégane-invloeden en op Google-techniek gebaseerd infotainment. De voorstoelen zijn uitstekend; de ruimte achterin is geschikt voor kinderen. De Techno-uitvoering heeft een warmtepomp en accuvoorconditionering. Goede carrosseriebeheersing, comfort en rijplezier. Precieze besturing, minimale onderstuur en wat heerlijk lift-off overstuur. Deze dynamiek schittert nog meer in de A290.’

Het Autosalon Brussel

