Deze auto’s komen in 2025 nieuw op de markt (deel 2)

Fabrikanten hebben last van stagnerende EV-verkopen, maar op de introductieagenda is dat niet te zien. Ook in 2025 maken we kennis met de ene na de andere elektrische auto.

In deze artikelen lichten we uit welke nieuwe auto’s je dit jaar kan verwachten. De delen zijn op alfabetische volgorde.

Deze nieuwe auto’s komen in 2025 op de markt Citroën

Cupra

DS

Dacia

Ford

Honda

Hongqi

Ferrari

Fiat

Hyundai

Citroën

De mallemolen draait bij Stellantis maar door. Er gaat bijna geen maand voorbij waarin er geen nieuw model op bestaande techniek wordt gelanceerd. Bij Citroën geldt dat voor de aankomende C5 Aircross, waarvan we op de afgelopen autoshow van Parijs een conceptstudie te zien hebben gekregen. Over de specificaties hoeven we het nauwelijks te hebben.

Die komen overeen met die van de Opel Grandland en Peugeot 3008/5008. Dat betekent voor de elektrische versie dat er twee uitvoeringen komen: met 210 pk en een 73 kWh-batterij en met 230 pk en een 96 kWh-batterij. Die laatste haalt een actieradius van maximaal 700 kilometer. Verder heeft Citroën een paar facelifts voor ons in petto, zoals die van de Ami (die eindelijk leverbaar wordt in Nederland) en de C4. Binnenkort verschijnt ook de elektrische ë-C3 Aircross bij de dealers.

Cupra

Waar Seat wordt doodgezwegen door de Volkswagen Groep, kondigt Cupra het ene na het andere nieuwe model aan. Afgelopen jaar waren dat drie plug-in hybrides (de Terramar en de gefacelifte Leon en Formentor) en een crossover-EV (de Tavascan). In de komende maanden doet Cupra het rustiger aan, maar heeft wel groot nieuws te melden.

Als eerste merk onder de Volkswagen-plu introduceert het een compacte EV van slechts 4 meter lang. De Raval deelt zijn MEB Small-platform met de toekomstige Skoda Epic en Volkswagen ID.2. Hij wordt 226 pk sterk, gaat in 6,9 seconden naar 100 km/h en heeft een WLTP-bereik van 440 kilometer. De vanafprijs zal zo’n 25.000 euro bedragen.

DS

DS is één van de merken die zich moeten bewijzen binnen het overvolle portfolio van Stellantis en dat lukt maar moeilijk met het huidige modellenaanbod. Nieuw voor 2025 is daarom de DS N°8, wat we zouden moeten uitspreken als ‘nummer acht’.

De elektrische fastback moet concurreren met de BMW i4 en Polestar 4. Hij heeft een prachtig interieur, optioneel met blauwe alcantara bekleding, en is er in drie vermogensvarianten: 230, 245 en 350 pk. Die laatste twee zijn uitgerust met een 97 kWh-batterij, waarop ze maximaal 750 kilometer ver komen.

Dacia

Bij Dacia kunnen we niet om de Bigster heen. Die is niet zo ‘big’, want met zijn lengte van 4,57 meter valt hij in het semi-compacte C-segment. Al is-ie, als een echte Dacia, wel enorm ruim. Hij is er in vier motorvarianten. De volledige hybride heeft 155 pk, de mild-hybride 130 of 140 pk.

Die laatste kan ook worden besteld als Eco-G, met een 49 liter lpg-tank. Verder komt in 2025 de gefacelifte Jogger.

Ford

Ford wilde vanaf 2030 in Europa alleen nog volledig elektrische auto’s verkopen, maar daar is het vanaf gestapt. Het werkt nu aan een platform dat zowel geschikt is voor EV’s als brandstofmodellen. Het eerste model op dat platform komt pas na 2025.

Ford heeft nu vier elektrische cross-overs in zijn gamma: de Mustang Mach-E, de Capri, de Explorer en de net aangekondigde Puma Gen-E. Die kost net boven de 35.000 euro, is 168 pk sterk en komt 376 kilometer ver.

Honda

Afgezien van de gefacelifte HR-V, die inmiddels in Nederland is gearriveerd, is er nauwelijks nieuws bij Honda. Al kijken we wel uit naar de nieuwe Prelude. De productieversie van de tweedeurs sportcoupé is eind december onthuld, maar naar verluidt laat Honda ons nog tot 2027 wachten.

De Prelude ziet er nagenoeg hetzelfde uit als de designstudie uit 2023 en wordt een volledige hybride met achterwielaandrijving.

Hongqi

Hongqi kan in Nederland wel een impuls gebruiken, want van vijftig E-HS9’s kan de schoorsteen niet roken. Dus haalt de importeur een tweede model hierheen. De EH7 is een elektrische sedan van bijna 5 meter lang, ongeveer even groot als de VW ID.7.

Zijn prestaties liggen op een ander niveau, met maximaal 619 pk en een actieradius van zo’n 700 kilometer, dankzij een 111 kWhaccu. Er is ook een 85 kWh-accu. Bovendien komt de EHS7 SUV naar Europa.

Ferrari

Wat Ferrari aan het bekokstoven is, blijft vaak in nevelen gehuld, maar we hebben zo’n vermoeden dat we dit jaar een lichtere, hardcore-versie van de 296 GTB te zien zullen krijgen en mogelijk zelfs de opvolgers van de Roma Coupé en SF90 Stradale.

Vlak voordat 2025 overgaat in 2026, is het bovendien tijd voor een schokmomentje, wanneer de allereerste volledig elektrische Ferrari wordt gepresenteerd. Wat de naam en de specificaties van de auto zullen zijn, is nog niet bekend. Als vanafprijs gonst een bedrag van rond de 500.000 euro rond. Daarbij start in de komende maanden de productie van de 12Cilindri en de F80.

Fiat

Dit jaar nam de oude Fiat 500 na maar liefst 17(!) jaar afscheid. Hij krijgt in de laatste maanden van 2025 een opvolger, die opmerkelijk genoeg is ontwikkeld op basis van de elektrische 500e. Daarin past kennelijk toch een driecilinder turbomotor met mildhybridetechniek.

Het belangrijkste Fiat-nieuws dit jaar is echter de introductie van de Grande Panda en zijn SUV-broer. Beide maken gebruik van het Smart Car-platform van Stellantis en zijn onderhuids verwant aan de Citroën C3/ë-C3 en C3/ë-C3 Aircross. Ze komen op de markt met verbrandingsmotor en als EV. Hoe de zevenzits SUV-versie van de Panda gaat heten, weten we nog niet. Multipla misschien?

Hyundai

Het letterlijk grootste Hyundai-nieuws hebben we in november al te zien gekregen: de Ioniq 9. De forse elektrische zevenzitter is technisch verwant aan de Kia EV9 en lijkt veel op de Hyundai Seven Concept uit 2021. De Long Range-versie heeft een 218 pk leverende elektromotor en een joekel van een accupakket: 110,3 kWh. Daarmee haalt de Ioniq 9 een range van maximaal 620 kilometer. Er is ook een Performanceversie, die in 5,2 seconden naar 100 km/h schiet. Snel wordt ook de Ioniq 6 N.

In navolging van de ontzettend vermakelijke Ioniq 5 N, die tweede werd bij de afgelopen Autovisie Supertest, geeft Hyundai ook de Ioniq 6 een N-behandeling. Reken op 650 pk en een 0-100 km/h-tijd van iets meer dan 3 seconden. Van een heel ander kaliber is de volgende generatie Nexo, die eveneens voor 2025 op de rol staat. Dat wordt wederom een SUV met brandstofceltechniek aan boord. De huidige Nexo mag geen aanhanger trekken, de nieuwe gelukkig wel.