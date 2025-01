Deel dit: Share App Mail Tweet

Autosalon Brussel: dit is de Auto van het Jaar 2025 en nieuwe EV van Mazda

Och, hadden we nog maar de AutoRAI! Al is het gemis aan een eigen autobeurs niet eens zo erg, omdat onze zuiderburen het Autosalon van Brussel hebben. En daar staan dit jaar interessante primeurs, zoals de Mazda 6e en Renault Twingo. Autovisie nam een kijkje.

Het Autosalon van Brussel 2025 wordt van 10 tot en met 19 januari gehouden in de Brussels Expo. Een prima locatie voor ons Nederlanders, want vanaf Utrecht rijd je er in zo’n twee uur naartoe (als het in België niet vol staat met files).

Wereldprimeurs op Autosalon van Brussel

Bovendien is het Autosalon niet zomaar een autobeurs. Want dat er in de auto-industrie waarde aan wordt gehecht, blijkt uit het aantal wereldprimeurs dat er dit jaar staat. Volgens de organisatie van het Autosalon zijn het er vijf. Ook zouden er veertien Europese primeurs zijn.

Auto van het Jaar 2025-verkiezing

Autovisie-redacteur Peter Hilhorst reisde af naar Brussel. Niet alleen voor de bekendmaking van de Auto van het Jaar 2025, waarvoor hij en Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma jurylid zijn, maar ook om jullie mee te nemen langs de belangrijkste nieuwe auto’s op de beursvloer.

Renault Twingo, Mazda 6e en Bugatti Bolide

In deze video komen onder meer de nieuwe Renault Twingo aan bod (die volgend jaar al in productie gaat), de fraaie Mazda 6e (die in China al verkocht wordt als EZ-6) en de spectaculaire en schreeuwend dure Bugatti Bolide.