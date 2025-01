Deel dit: Share App Mail Tweet

De BYD Atto 2 is net onthuld, maar er staan hier al 28 op kenteken

Opmerkelijk. BYD heeft in Brussel de Atto 2 aan het publiek en de pers gepresenteerd, maar als je naar de Nederlandse registratiecijfers van afgelopen november kijkt, zie je dat er hier al achtentwintig Atto 2’s op kenteken zijn gezet.

In China is de BYD Atto 2 al een tijd op de markt, al heet-ie daar BYD Yuan Up. In Nederland gaat-ie zeer binnenkort in de verkoop (vandaar de registraties, waarschijnlijk). Hij staat op een elektrisch platform, is 177 pk sterk en wordt geleverd met een 45 kWh-batterij, waarop hij een range van 312 kilometer haalt.

BYD Atto 2 met grotere accu

Is dat niet genoeg? Dan is het wachten op de versie met grotere accu, die later naar Nederland komt. De BYD Atto 2 meet 4,3 meter in de lengte en daarmee is hij precies even lang als de Kia EV3. In vergelijking met merkgenoot Atto 3 is hij ruim 14 centimeter korter.

Geen verrassingen in interieur

In het interieur komen we eigenlijk geen verrassingen tegen. De BYD Atto 2 heeft een typisch modern Chinees dashboard, met nauwelijks fysieke bedieningselementen, een digitale cockpit en een groot infotainmentdisplay. Achterin is plek voor zo’n 400 liter aan bagage (1.340 liter met de achterbank plat).

Wat gaat de Atto 2 kosten?

Wat de Atto 2 gaat kosten, is nog niet bekend. Qua afmetingen zit hij tussen de BYD Dolphin en Atto 3 in, dus zou je een prijs verwachten van tussen de 36.000 en 40.000 euro. En dan komt wel ongeveer overeen met de concurrentie, zoals de 36.995 euro kostende Kia EV3 en de diverse Stellantis-crossovers.