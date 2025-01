Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de eerste Ferrari’s Testarossa maar één spiegel hebben | Sjoerds Weetjes 434

Volgens de inmiddels overleden Sergio ‘Pinin’ Farina is de Ferrari Testarossa een van de meesterwerken van zijn studio. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes staat Sjoerd van Bilsen naast het rollende kunstwerk.

Ferrari en Pininfarina waren decennialang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ferrari’s grondlegger Enzo vertrouwde blind op de prestaties van vader Battista Farina en zoon Sergio. Zo vroeg de ‘Commendatore’ eind jaren zeventig aan Pininfarina om een voorstel te doen voor de opvolger van de 512 BB. Het schildje van Pininfarina prijkte daarna op alle modellen uit de jaren 70, 80 en 90, terwijl ook in het eerste decennium van de twintigste eeuw Pininfarina Ferrari’s designstandaard was.

Na 2011 geen Pininfarina meer

Toen Ferrari in 2011 officieel zijn Centro Stile opende, kreeg de Italiaanse sportwagenfabrikant zijn eigen studio. Nieuwe modellen werden door de autobouwer zelf getekend, al werd Pininfarina er nog wel bij betrokken.

Voor de LaFerrari mocht Pininfarina een voorstel doen, maar het daadwerkelijk gekozen ontwerp was een intern project van Centro Stile. Met de F12berlinetta stopte de invloed van Pininfarina in Ferrari’s ontwerpen, al was dat bij de lancering van het model niet bekend.

Ferrari Testarossa uit 1984

De Testarossa dateert van 1984. Op de Parijse autosalon trok Ferrari onder supervisie van een Pininfarina-delegatie het doek van de spraakmakende sportcoupé. Het was een succes. Al in het eerste jaar moest Ferrari de productievolumes opvoeren om aan de vraag te voldoen.

Waarom die vraag ontstond, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij verklaart waarom Pininfarina voor bepaalde spraakmakende details in het ontwerp koos. Sjoerd maakte zijn video-opname aan de hand van twee verschillende Testarossa-exemplaren. Wat de verschillen tussen deze twee auto’s zijn, legt hij ook uit.