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Waarom je elektrische auto niet via stopcontact moet opladen: kwart van de stroom verdwijnt!

Als je een brandstofauto aftankt, komt iedere druppel benzine of diesel in de tank terecht (op voorwaarde dat je niks morst). Bij een elektrische auto is dat anders. Tijdens het laden gaat stroom verloren; veel meer dan je verwacht.

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De ADAC, het Duitse equivalent van de ANWB, heeft een aantal tests uitgevoerd, waaruit blijkt dat je je EV maar beter niet via het stopcontact kunt opladen. Bij de meeste elektrische auto’s is het laadverlies in zo’n geval tussen de 12 en 15 procent. Met andere woorden: van de geleverde stroom komt 12 tot 15 procent niet in de batterij van de auto terecht.

Mercedes CLA verliest 24,2 procent

Dat het nog erger kan, bewijst de Mercedes CLA 350, die aan een stopcontact een laadverlies van maar liefst 24,2 procent heeft. Leg je hem aan je eigen laadpaal of wallbox (11 kW), dan verdwijnt ongeveer 7 procent procent van de elektriciteit in het luchtledige, net als bij de Volkswagen ID. 7 en Volvo EX30. De Tesla Model Y en Renault 5 doen dat beter, met respectievelijk 6,1 en 5,1 procent laadverlies.

Laadverliezen bij elektrische auto

Dat er stroom verdwijnt, heeft meerdere oorzaken. Zo moet de elektrische auto de wisselstroom (AC) van het elektriciteitsnetwerk omzetten naar gelijkstroom (DC) en daarbij treden verliezen op. Ook is het zo dat er tijdens het laden in de auto een aantal regelsystemen actief zijn en die verbruiken stroom. Bij AC-laden geldt mede daardoor: hoe sneller het laden gebeurt, hoe kleiner de verliezen zijn. Tot slot vervliegt er ook elektriciteit als warmte.

Snelladen is het meest efficiënt

Gebruik je een snellader, bijvoorbeeld bij Fastned of Shell Recharge, dan dalen de laadverliezen nog meer. Al is het daarbij wel belangrijk dat de auto zijn batterij voorverwarmd.

Doet-ie dat niet, dan bereikt tussen de 6 en 10 procent van de stroom de accu niet (afhankelijk van het type auto). Doet-ie dat wél, dan blijft het verlies buitengewoon laag: tussen de 1 en 4 procent.

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