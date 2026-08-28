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Vandalen in Kopenhagen vernielen nieuwe, 2,5 miljoen euro kostende hypercar met bakstenen

Van de zo’n 2,5 miljoen euro kostende Koenigsegg Gemera is nog maar één klantenauto afgeleverd. En de eigenaar daarvan heeft gelijk pech.

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De Koenigsegg Gemera werd in maart 2020 onthuld op de autoshow van Genève. De eigenaar van dit exemplaar heeft dus meer dan zes jaar op zijn auto moeten wachten. In juni werd deze rode Gemera in Zwitersland publiekelijk onthuld. Christian von Koenigsegg, de oprichter van Koenigsegg, plaatste er op Instagram een bericht over. Dat hij het model in deze specificatie erg goed geslaagd vond.

Vandalen gooiden bakstenen

Het duurde vervolgens nog twee maanden voordat de eigenaar zijn Gemera echt in ontvangst mocht nemen. Hij kreeg half augustus de sleutels en reed er net een paar dagen in rond, toen vandalen zijn Koenigsegg met bakstenen toetakelden.

Dat gebeurde in de nacht van 24 op 25 augustus, toen de auto geparkeerd stond voor het chique Hotel d’Angleterre in Kopenhagen. Foto’s op Reddit laten zien dat de voorruit en de zijruiten grotendeels aan diggelen zijn en dat ook de koolstofvezel koets is beschadigd.

De verwachtte reparatiekosten zijn astronomisch, al zal de Koenigsegg-eigenaar ongetwijfeld uitstekend verzekerd zijn. Hij is zijn Gemera nu vast een paar maanden kwijt, want de hypercar moet voor reparatie terug naar Koenigsegg in Zweden.

Koenigsegg Gemera met 2.300 pk

Toen de Gemera zes jaar geleden werd onthuld, was het model uitgerust met drie elektromotoren en een 2,0-liter driecilinder. Koenigsegg kwam er al snel achter dat er geen vraag was naar zo’n aandrijflijn, dus nu is de Gemera voorzien van een 5,0-liter twinturbo-V8 en één elektromotor.

Hij levert een vermogen van meer dan 2.300 pk en 2.750 Nm koppel, haalt een topsnelheid van 400 km/h en gaat in 1,9 seconden naar 100 km/h. Ook opmerkelijk: de Gemera – waarvan 300 worden gebouwd – is een voorwaardige vierzitter, met achterin twee losse stoelen en verbazingwekkend veel beenruimte.