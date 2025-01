Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen ID.7 haalt 941 kilometer range, maar daar heeft niemand wat aan

‘Hó, wacht eens even!’, denken oplettende lezers nu: ‘De Volkswagen ID.7 komt maximaal 709 kilometer ver.’ Dat klopt, maar toch is het Volkswagen gelukt om er een range van 941 kilometer uit te persen. En aan dat record heeft precies helemaal niemand iets.

De Volkswagen ID.7 is er met een 77 kWh- of 86 kWh-batterij. Bij die eerste is de maximale WLTP-range 618 kilometer, die tweede haalt op papier 709 kilometer. Als je gaat voor de versie met 286 pk, in ieder geval, want de 340 pk sterke GTX is na 595 kilometer buiten adem.

Kunnen we onze rijstijl aanpassen?

Nou schrijven we bewust ‘maximaal’ en ‘op papier’, want de genoemde bereiken zijn de officiële WLTP-opgaven, die je als gewone gebruiker vrijwel nooit kunt evenaren. Helemaal niet als het koud is, zoals nu het geval is.

Maar hoe heeft Volkswagen dan 941 kilometer uit de ID.7 met 86 kWh-accu weten te wringen? Kunnen we onze rijstijl misschien aanpassen, zodat wij dat indrukwekkende cijfer ook op de teller tevoorschijn kunnen toveren?

Gemiddelde snelheid Volkswagen ID.7

Ja, dat kan, maar als we dat doen, zijn we wel altijd te laat op onze afspraken. Want Volkswagen bepaalde de maximale efficiëntie van de ID.7 door op de ruim 12 kilometer lange kombaan van Nardo gemiddeld 29 km/h te gaan rijden.

Volkswagen geeft er een typische pr-draai aan en beweert dat 29 km/h de gemiddelde snelheid is van stadsverkeer in de spits. Gewoon 941 kilometer lang ‘s ochtends en ‘s avonds rondjes blijven rijden door de binnenstad van Amsterdam dus…

Verbruik op snelweg interessanter

Een stuk interessanter is natuurlijk het gemiddelde verbruik van de ID.7 op de snelweg, bij 100, 120 of 130 km/h, maar dat zal Volkswagen niet publiceren, want dat ligt bijna per definitie hoger dan de opgave van 13,6 kWh/100 km.

Niet dat Volkswagen daar iets aan kan doen, overigens. Alle elektrische auto’s verbruiken op de snelweg relatief veel, met ergens tussen de 110 en 130 km/h een omslagpunt waarboven er echt een draaikolk in de batterij ontstaat.